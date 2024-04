/ROZHOVOR, FOTO, VIDEO/ Vinný, jablečný a hruškový z dubu. Tři cidery a tři ocenění. Ústecká značka moštů, ciderů a limonád Kauboy byla na Mezinárodním pivním festivalu, který se konal nedávno na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech, úspěšná.

Majitel Kauboye Štěpán Ren přebírá cenu na Mezinárodním pivním festivalu v Litoměřicích. | Video: se souhlasem Štěpána Rena

„1. místo jsme získali za náš hruškový perry cider z dubu, druhé místo za jablečný cider a třetí za vinný,“ řekl majitel Kauboye Štěpán Ren (39 let), který žije s manželkou Martinou a dvěma syny na okraji Ústí nad Labem. Se Štěpánem nás pojí letité přátelství, proto mu v rozhovoru tykám.

Z Litoměřic sis odvezl za vítězství dva diplomy a jeden džbán. Čekal si to?

Letos jsem měl šimrání v bříšku právě u hruškového šampiona, což se také potvrdilo jako důvodné. Jelikož je to opravdu interesantní pitivo, fresh a nebojácný. Lehký zákal dokládá náš naturální přístup ke zpracování a kultivaci ovoce, a není rozhodně na závadu.

Nic nečančáme. Jablečný mošt je naše zlato, říká majitel Kauboye Ren z Ústí

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 165 pivovarů z 15 zemí celého světa…

No pěkná konkurence. V tomto našem klání je i poměrně dost podkategorií. Rozhoduje porota složená z odborníků a producentů jako takových.

Kauboy - mošty/cider.Zdroj: Se souhlasem Štěpána Rena

Ale tři ocenění potěší. Nebo?

Těší nás to! Po loňské výhře, kdy všechny cidery strašně a zároveň zcela oprávněně zválcoval náš Barrique cider z roku 2020, jsme čekali bouřlivou reakci, a že se objednávky jen pohrnou. Úplně se to nestalo. No nevadí, vše má svůj čas. Jak říkáme s kolegou Honzou v naší výrobě: Naše cidery jen tak neočůráš, pardon nepřechytračíš! Zvítězili jsme i v Regionálních potravinách, kde se nám také snaží různě pomoci. Nicméně konkurence je obří, někteří to vyrábí za 3,50 korun - kdoví co a kdoví z čeho - a ničí tím trh i povědomí případných konzumentů. Pořád musíme o sobě dávat vědět, neremcat (moc) a dostat ty naše skvosty do lidí, aby prozřeli. Takže každá výhra, každé ocenění je pro nás velký zážitek a závazek do budoucna. Jsme soutěživí a chceme vyhrávat. A tím snad o sobě i více dáváme vědět a třeba se tím povede obšťastnit i více konzumentů.

Jak moc těžké a časové náročné je vyladit dobrý cider? (Co je cider? Čtěte zde)

Jsou to roky a dost často se to i pokazí. Snažíme se každý měsíc s něčím novým přijít, experimentovat a občas z toho vyjde něco zajímavého, co pak dále rozvíjíme. Nicméně z experimentů se ještě nikdo nenajedl a nájem ten teprve nepočká. Krom iniciativy, kterou se snažím nešetřit, je to i hodně o jablkách a hruškách a jejich senzorických vlastnostech, které jsou každý rok jiné a proto i naše produkty nemohou být konzistentní a uniformní. Z výhry hruškového cideru bude mít velkou radost můj parťák ve výrobě Honza, který už pár měsíců kleje a vyhrožuje mi, že žádné hrušky už lisovat nebude, jelikož nám dosti ucpávají lis a šťávy z nich také moc není. Každopádně na to, jak dlouho ten výrobní proces trvá, jsou ty naše výrobky setsakra levné.

Cyklokemp Loděnice na Ústecku mění svůj kabátek k lepšímu

Máš nějaké novinky v produkci?

Máme toho hodně. Zkoušeli jsme nové příchutě moštů, ale i cideru a dokonce jsme po půl roce testování konečně vyšli ven i s limonádami. Mošty máme nyní - jablko, jablko/hruška, jablko-malina, jablko-mango-maracuja. Ciderů je 6 druhů- jablečný, Barrique, vinný, perry hruškový cider z dubu, aronie-ostružina , mango. Limonády jsou angrešt, červený rybíz, černý rybíz a rakytník. Jedná se o medové limonády s kořením a bylinkami. Přesné složení neřeknu, je to jako Becherovka, ale Miloš Zeman by to myslím nepil. (úsměv)

O limonádách si mluvil už v našem rozhovoru loni…

Limonády jsme chtěli už delší dobu. Ale tenhle segment nápojů, ten je úplně přetlačenej. Každopádně byla to výzva. Šli jsme cestou českých bobulovin ,které jsou téměř na každé zahrádce, ale jejich obliba mi přijde, že více a více uvadá pod náporem importovaného ovoce. Tedy naše limoparta je tvořená angreštem (kombinace červeného a zeleného), rybíz červený a černý a rakytník. Jedná se , jak jsem již zmínil o medové limonády s kořením a bylinkami. Jsme na ně moc pyšní, chutnají skvěle. Mají i pěkný kabátek s motivy našich milých lokálních zvířat. Ten koncept se nám líbí. Snad se chytí i v širší populaci.

FOTO: Neznáte tyto lidi z Ústí? Slehla se po nich zem, policie po nich pátrá

Všechny produkty jsou stále stoprocentní příroda?

Ano, všechno co děláme je ryzí natural. Proto nejsme levní a proto se může stát, že při nevhodném skladování se mohou naše produkty tzv. rozjet špatným směrem. (úsměv) Je to prostě příroda a ta má své zákonitosti. Nic chemicky nestabilizujeme, nic nefiltrujeme. Cidery nesíříme a limonády jsou jen z medu, ovocné lisované šťávy z bobulovin a super tajné směsi bylin a koření. No a mošty? Tak tam snad nemusím ani nic dodávat.

Uvidíme někde Kauboy na letních akcích? Třeba na ústeckém festiválku Mezi dvorci, který proběhne na Střekově v sobotu 25. května?

Mezi dvorci minulý rok pro nás byla výborná akce a tak tam i letos rádi zavítáme. Byli jsme teď i na jarmarku sociálních podniků u ICUKu. Rádi bychom byli také součástí Útulek festu. V sobotu 27. dubna budeme na Otevírání turistické sezony v Litoměřicích. V plánu je třeba akce v Rakovníku či Festival vína v Žatci.

RETRO: Letní puťáky za Československa aneb krásy Šumavy, Tater či Beskyd

Lze narazit na Kauboye už i mimo Ústí?

Ano, snažíme se uchytit na místech, které jsou nám blízká a kde máme tucha, že se naše produkty do daného konceptu hodí. Zákazníci nás tím pádem můžou ochutnat v Arrigu v Děčíně, v Penzionu u Lípy Arnoltice, Kempu Děčín, na Koupališti Česká Kamenice, v pivovaru Falknštejn v Krásné Lípě. Dále tam máme - Zlonínský dvůr a Bistrotéka Zdiby, Automat Matuška Praha, Bistro rezavá v Litoměřicích, parádní spolupráce je i s Kafe Veranda v Jizerských horách v Příchovicích. A samozřejmě na nás narazíte i v Ústí a okolí: Srdcovka, která opravdu jede, Maličko, Putyka, Ústecká pivotéka, Bělehradka, R-shop, Špajz, Zebra pizza, Space cafe ICUK, HookahÚL, studentský Cajk, Cyklokemp Brná. V Tisé to je Refugio a Kontejnerová kavárna a bar. Přibývají další a další, za což jsme ze srdce rádi. Není to s námi někdy jednoduché, to přiznáváme a snažíme se být lepší a lepší. A vážíme si všech partnerů, kteří umí tento náš punk styl ocenit nebo minimálně vystát. (smích)

Jaké máš plány do budoucna? Bude pálenice – waste jablkovice?

Furt jsou nápady a myšlenky. Máme pět let starý bezinkový ocet v Habrovické biokvalitě, který jsme umístili do dubových soudku. No jo, ale co teď s tím? Ať někdo moudrý poradí. V hlavě mám ho zkusit na otevřeném ohni zredukovat samotný či s ovocným moštem a bylinkami do konzistence balsamica. Nebo co třeba octolimo? Co může být zdravější než kombo fermentovaného octa, ovocné šťávy a medu? Kdo z nás to má? Pálenice bychom moc rádi. Ale úřední šiml je při projektování a realizaci pálenice velice nenasytný. Jsme z toho smutní až nerudní. Ale budeme bojovat, což děláme pořád. Jak se říká, hlavně se z toho nepo….