Činoherní studio se chystá na zásadní změnu ve vedení, kromě ředitele Trnky své místo opustí i umělecký šéf David Šiktanc. Nástupci? Pedagog a proděkan z DAMU Michal Somoš povede divadlo celé, a to od 1. ledna 2025. Uměleckým šéfem se stane režisér Michal Hába, který do křesla usedne na prahu sezony 2025/2026.

Oba se na předání divadla chystají už v současnosti, společně s Hábou přijde také dramaturgyně Veronika Linka. Somoš i Hába v úterý dopoledne poodhalili první plány, a to prostřednictvím tiskové konference v budově střekovského divadla.

Činoherák přebírá pedagog z DAMU. Výběrko? Těžké, přiznal nový ředitel Somoš

„Vnímáme jako závazek pokračovat v tom, co dobře funguje. Rozhodně není naším cílem divadlo divoce překopat. Není to zapotřebí, vše je v dobré kondici a je v našich silách ji ještě více vylepšit. Činoherák je a bude především pro Ústečany, budeme proto hledat cesty, jak k němu přitáhnout další skupiny místních diváků,“ řekl nastupující kormidelník Michal Somoš.

Přestože divadlo podle něj musí zůstat otevřené všem generacím, rád by více zacílil na generaci mladší. „Ústí svůj Činoherák miluje a toho chceme využít. Potenciál vidím u diváků od 18 do 26 let. S tím souvisí i plánovaná pravidelná spolupráce s ústeckou univerzitou, chceme, aby byla co nejvýraznější,“ vysvětlil Somoš.

Kdo je nový ředitel ústeckého Činoherního studia?

Michal Somoš nyní působí jako proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti na pražské DAMU, zkušenosti sbíral jako producent, produkční a manažer v nezávislém kulturním sektoru. Po nástupu do funkce ředitele chce stavět na významu Činoherního studia pro město a jeho obyvatele. Sám je Ústečanem, bydlí na Klíši. Pochází ze slovenského Trebišova.

Mladší diváky by mohlo do ochozů nalákat nové dívčí herecké duo, které na ústeckou scénu vstoupí, a to ve složení Luciana Tomášová a Marie Machová, jde o čerstvé absolventky DAMU. V ústeckém souboru zase pokračuje oblíbená mužská dvojice Jiří Černý a Jan Plouhar.

„Ti dva už jsou v podstatě Ústečáci. Když končí dlouholeté vedení, vždy jsou nějaké odchody, ale soubor opravdu není v rozkladu, jak jsem někde slyšel. Jedná se o přirozenou fluktuaci, soubor je téměř naplněný,“ uvedl na pravou míru Michal Hába, který se dle svých slov na výzvu pořádně těší. „Konečně se budu o něco starat. Pryč jsou časy, kdy jsem měl čtyři práce zároveň. Veškeré úsilí budu věnovat převážně práci pro Činoherní studio,“ slíbil.

Dopravní peklo v Ústí se blíží. Víme, které silnice město zavře kvůli Benešáku

Na koncepci divadla se oba šéfové budou podílet společně, sami se označili za tandem. „Provázanost tam musí být, koncepce celého divadla je vždy i hodně umělecká. S Michalem Hábou se známe z minulosti a opravdu se těšíme na to, až spolu budeme prohlubovat kulturu v Ústí,“ přiblížil Somoš, kterého v krajské metropoli čeká spolupráce s dalšími subjekty v čele s Kulturním střediskem.

Obava z nové výzvy? Prý minimální. „Daleko více se bojím třeba povodní nebo plánovaného uzavření Benešova mostu. Obojí nám může nadělat problém, hlavně se zvýšením návštěvnosti,“ poukázal Somoš.

Během covidu jsem si sáhl na dno, přiznává Trnka. Činoherák byla díra po granátu

Odcházející šéf Jiří Antonín Trnka je s výběrem nových čelních představitelů divadla spokojený. „Jsem přesvědčený, že jsou tou nejlepší možnou volbou. Činoherní studio předávám do dobrých rukou,“ uzavřel Trnka, jenž se rozhodl skončit po devíti letech, a to z osobních důvodů.