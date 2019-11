Činoherní studio v Ústí nad Labem uvede v pátek 6. prosince představení Mládež bez boha. Jeviště se má přetvořit na džungli.

Činoherní studio na Střekově. | Foto: DENÍK/Karel Pech

V této souvislosti žádá vedení scény o pomoc veřejnost. „Nemáte ve svém okolí, doma, v práci, ve škole, takovou kytku, která se vám už do pokoje téměř nevejde, ale je vám ji líto vyhodit? My ji potřebujeme. Pokud by se u vás nějaká našla, kontaktujte nás, rádi si pro ni přijedeme,“ říkají zástupci Činoherního studia.