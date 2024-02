/FOTOGALERIE/ V čele Činoherního studia Ústí nad Labem stál devět let. Další roky už nepřidá. Jiří Antonín Trnka se rozhodl ukončit své působení v pozici ředitele ústeckého “činoheráku,“ o své rezignaci informoval veřejnost v tiskovém prohlášení.

Jiří Antonín Trnka, ředitel Činoherního studia Ústí nad Labem, požádal o uvolnění z funkce. | Foto: Tomáš Lumpe

„Souběžně jako ředitel po celou dobu vedu také Městské divadlo v Děčíně. Troufám si tvrdit, že obě divadla jsem po celá ta léta vedl dobře a moje práce přinášela slušné výsledky. Nicméně únava je u mě po té době cítit značná,“ napsal Jiří Antonín Trnka s tím, že vedení města už požádal o uvolnění z funkce.

„S blížící se padesátkou musím především se svou energií začít šetřit. Po nelehkém rozvažování jsem se přes vánoční svátky rozhodl, že v lednu 2024 požádám vedení města Ústí nad Labem o uvolnění z funkce ředitele jeho příspěvkové organizace. A to jsem učinil – zažádal jsem o uvolnění ke 31. červenci, nejdéle pak ke 31. prosinci 2024,“ vysvětlil Trnka.

Noční manévry v Ústí: do šrotu vezli železniční most, v akci byl obří jeřáb

Významná česká studiová scéna tak bude mít zřejmě už letos nového ředitele či ředitelku. Magistrát města Ústí nad Labem nyní ve spolupráci s odbornou veřejností utvoří výběrovou komisi a ta v otevřeném výběrovém řízení bude vybírat nástupce.

„Jsem připraven svému nástupci divadlo předat v co nejlepší kondici do léta anebo kdykoliv do konce tohoto kalendářního roku. Je mým opravdovým a nepředstíraným lidským i uměleckým přáním, aby se činoheráku do budoucna dařilo co nejlépe a byl dál na vrcholu českého profesionálního divadla. Já jsem jako jeho ředitel již svou práci odvedl a nyní je třeba předat tuto štafetu dál,“ pokračoval Trnka.

V příští sezóně ukončí své angažmá v Činoherním studiu také dosavadní umělecký šéf a režisér David Šiktanc. „Je to tak ta nejvhodnější chvíle k tomu, aby se obměnilo kompletně celé vedení divadla. Domnívám se, že přesně to může být pro divadelní provoz velmi oživující a zdravé,“ doplnil.

K uklidnění situace v Mojžíři strážníkům pomohou noví asistenti kriminality

Dlouholetý ředitel Činoherního studia Ústí nad Labem se zároveň v prohlášení omluvil za to, že neodešel o něco dříve.

„Situace by tím byla přehlednější. Nezačal bych totiž na podzim “námluvy“ s režisérem Michalem Hábou, který v Činoherním studiu v minulé sezóně pracoval a v této i v příští sezóně zde bude režírovat. Dohodli jsme se na podzim, že by měl po Davidu Šiktancovi nastoupit právě jako nový umělecký šéf tohoto divadla. Věc jsem i v listopadu oznámil souboru. Avšak vzhledem k mému odchodu z funkce nebudu moci v roce 2025 Michala jmenovat já. Doufám, že tak učiní příští ředitel či ředitelka Činoherního studia. Vysvětlení situace a má omluva v tomto veřejném prostoru směřuje především k Michalu Hábovi,“ dodal Jiří Antonín Trnka.

Zdroj: Janni Vorlíček