Kolem čipování koluje řada mýtů. Psům neublíží, uklidňují veterináři

Psi, které jejich majitelé nenechají do konce roku očipovat, nedostanou ani očkování proti vzteklině. Zůstanou nechránění. Taková informace se šíří mezi chovateli. „Jenomže je nepravdivá. Je to mýtus,“ vyvrací lež šéfka Komory veterinárních lékařů Radka Vaňousová. Zvíře podle ní vakcínu samozřejmě dostane. Vyvrací také obavy některých chovatelů, že je čipování psů nebezpečné a může zvířeti přivodit problémy. „Nemá to naprosto žádná zdravotní rizika,“ řekla.

Čipování psů - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock