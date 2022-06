Artisté předvádějí hula-hop tanec s obručemi, vrhání nožů či um v žonglování a manéž rozesmívá svými kousky šikovný klaun. "Cirkus je u nás v rodině již tradiční podnik. Je to proto, že ho provozovali již moji rodiče, můj dědeček, pradědeček a další generace do minulosti. Celý náš rod Šimků se zabývá jenom tímto oborem co víme zhruba 300 let, já osobně už jsem osmá generace, moje děti devátá," říká Antonín Šimek, principál cirkusu Metropol.