Někdejší centrum služeb postavené za totality v osmdesátých letech dnes čelí vandalům a zubu času. Na ploše v patře se musí kolemjdoucí dívat na poničenou plastiku, rozbitou dlažbu, stržené plechy, stříkance barvy ze sprejů a schodiště, kterými prorůstá plevel. Naopak dole, v podchodech a průchodech musí chodec dávat pozor nejen na to, aby si nezlámal nohu, ale aby nešlápl do louže nebo lejna nejen po psech, ale i po opilcích. I proto někteří architekti navrhovali, aby město nechalo zdemolovat právě promenádu plochu v patře, čímž by vzniklo atrium s potenciálem na zpříjemnění a vylepšení vzhledu této památky na doby normalizační.

Jak vysvětlil vedoucí odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek, demolice dvorany nad parkovištěm už je schválená, celá plocha zmizí. Nyní odbor ladí technické detaily. S demolicí například souvisí i přeložky sítí, elektřiny a teplovodu. „Musíme také použít nové, moderní způsoby odvodnění a retencí, tedy hospodaření s dešťovou vodou. Přece jenom jsme v tom dál než v době, kdy stavba vznikala. Zároveň je třeba s majiteli polikliniky dořešit nějaký ochoz v patře, jelikož tudy pacienti také chodí dovnitř,“ přiblížil.

K financování demoličních prací město plánuje využít peníze z tří set milionového úvěru, jehož čerpání by mělo skončit v roce 2026.

Učitelku dostal zápach na Střekově do kolen. Je tu nová a ještě si nezvykla

Místní lidé, kteří obecně stav Corsa kritizují, hovoří o tom, že s poničenou plochou by to chtělo něco udělat co nejrychleji. „Přiznám se, že mi bude chvíli trvat, než si na to zvyknu. Vlastně si to nedovedu představit, ale nejspíš to tak bude lepší. Zbytek plochy to chce co nejrychleji opravit. Už to nevypadá reprezentativně snad třicet let,“ myslí si například seniorka Olga Pokorná.

Podle starostky městského obvodu Neštěmice a zároveň opoziční zastupitelky Ústí nad Labem Yvety Tomkové by kompletní rekonstrukce mohla stát až sedm set milionů korun. „Obecně město nemá peníze, aby ho mohlo opravit,“ upozornila.

Co dál po bourání?

Opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO Ústí) zároveň upozornil, že by bylo potřeba vymyslet, co s areálem dál. „Podle mě by demolici měla předcházet nějaká rozvaha, co s tím zbytkem. Aby to nebylo tak, že původní projekty hodíme do koše, něco vybouráme a stále nebudeme vědět, co dál,“ varoval.

Rodina s malými dětmi nocovala v Ústí ve křoví. O půlnoci je našla kolemjdoucí

V nedávné minulosti se plánovalo, že bude v areálu sídlit policie, rovněž zde mělo vzniknout centrum kamerového systému. Ještě předtím se objevil investor, který chtěl komplex odkoupit a přebudovat. Město dokonce vyhlásilo v roce 2005 konkurs na nového vlastníka. Nic z toho ovšem nakonec nevyšlo. Přestavba a nutná modernizace by prostě byly neúnosně drahé.

Co se názorů dnešních architektů a památkářů týká, například Matěj Páral si nemyslí, že by bylo potřeba komplex Corsa demolovat celý. „Architektonicky je to asi průměr. Jeho autor Václav Krejčí sice nebyl špatný, ale byla tu nějaká mašinerie, které musel čelit. Nejsem pro plošné demolice a každý fragment doby má svůj smysl, za odpad to rozhodně nepovažuji. Myslím si, že by tomu hodně pomohlo vybourat celé patro a přístup do budov vytvořit v přízemí. Vzniklo by otevřené atrium, zmizelo by to pseudoparkoviště a pseudozásobování, nebo pomočené a pokálené kouty. Odstranil bych asfalt a místo toho sem dal nějaké kvalitní parkové úpravy,“ dodal.