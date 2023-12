Informaci potvrdila epidemioložka Eva Patrasová z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. „Případy covid-19 v kraji byly laboratorně potvrzeny. V minulém týdnu jsme zaznamenali nárůst a snad už to kulminuje,“ poznamenala hygienička.

„Karanténu jsme nikde nenařídili. Ale stále tu máme akutní respirační onemocnění, hlavně dětská. Zde hranici epidemie překročily statistiky v Chomutově, Teplicích a Děčíně, kde jsme zaznamenali 1,6 případu na sto tisíc obyvatel. Vrátím-li se k opatřením, ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení pro sociální ústavy a domovy pro seniory s tím, že je na nich, jak zohlední aktuální situaci a zda doporučí klientům a jejich návštěvám například respirátory a dezinfekci rukou a podobně,“ poznamenala s tím, že text doporučení lze najít i na webových stránkách hygienické stanice, nebo přímo ministerstva.

Koronavirus.Zdroj: ShutterstockNa druhou stranu se po Ústí nad Labem šířila zpráva, že Domov pro seniory (DpS) na Bukově už karanténu vyhlásil. To ale vyvrátil jeho ředitel Tomáš Kříž s tím, že pouze uzavřeli postranní a zadní vchody, aby návštěvníci vstupovali z bezpečnostních i hygienických důvodů pouze hlavním vchodem a zapsali se na recepci.

„Nyní panuje velká míra respiračních onemocnění, takže doporučujeme příbuzným, aby opravdu pečlivě zvážili, zda je návštěva našich klientů opravdu nutná a zároveň doporučujeme používat respirátory s účinnou dezinfekcí na ruce. Samozřejmě, astmatici a podobně nemocní ji mít nemusejí. Jinak karanténu tu skutečně nemáme,“ odmítl.

Podobně odpovídali i další ředitelé domovů pro seniory, například Jarmila Nováková z DpS Orlická. „U nás je zatím opravdu všechno v pořádku. Nemám žádnou zprávu od sester, že by klienti měli covid-19, co se personálu týká, onemocnělo minimum zaměstnanců. Nechci to zakřiknout, ale zatím se ani nechystáme kvůli nějaké z epidemií uzavírat před světem. Samozřejmě, při hrozícím bezprostředním ohrožení se opět vrátíme k prověřeným opatřením. Respirátory, dezinfekce, rukavice a další,“ poznamenala.

Vedení města Ústí nad Labem prý situaci pečlivě sleduje. Jak potvrdil náměstek primátora Tomáš Vlach, domovy seniorů se všechny podle informací řídí doporučením ministerstva zdravotnictví.

„Domovy podle aktuální situace přijímají opatření a řídí je podle své potřeby,“ informoval s tím, že i město je v případě potřeby připravené zasáhnout. „Tím, že jsme řešili dvě, nebo tři vlny covid-19, máme už vypracované postupy i zkušené úředníky, kdyby byla potřeba reagovat na naší úrovni vedení,“ přiblížil.

Na druhou stranu lékaři varují, že covid-19 nikam nezmizel, stejně jako třeba chřipka. Například lékař z infekčního oddělení Masarykovi nemocnice nedávno líčil, že s covid-19 pozitivními pacienty se tady setkávají poměrně pravidelně.

„V minulé sezóně jsme se setkávali velice často i s chřipkou. Tato onemocnění mají spoustu společného, leckdy mají podobný průběh. Rozhodnout, které je horší není jednoduché. Vlastně ani není potřeba takové rozhodování podstupovat. Obě mohou mít průběh lehký, dokonce i bezpříznakový, ale na druhou stranu může také jít pacientovi o život,“ varoval, a zároveň ihned doporučil nejúčinnější způsob ochrany.

„Ačkoli je možná část obyvatel již tímto tématem vyčerpaná, stále jsou obě onemocnění závažným problémem. Pokud jde o hospitalizované pacienty, se kterými se setkáváme na našem oddělení, pochopitelně trpí spíše komplikovanějším průběhem. Jediné preventivní opatření, které tomu může předejít, stále spatřuji v očkování,“ dodal v rozhovoru pro Ústecký deník.

Zdroj: Janni Vorlíček