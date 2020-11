Kolik vás stojí dezinfekce, jak často dezinfikujete, přijali jste nějaká mimořádná opatření? Pamatuji si spor o tlačítko na otevírání dveří z jara, jak to v MHD vypadá z tohoto pohledu?

Na jaře, do 30. dubna, nás opatření týkající se covid-19 stála 1 020 918 korun, nyní, ve druhé vlně, prozatím evidujeme náklady ve výši 186 708 korun. Vozidla dezinfikujeme a ozónujeme. V rámci prevence byla četnost a rozsah dezinfekce vozidel navýšena. V současnosti budeme testovat novou polymerovou dezinfekci, která má vyšší rezistenci proti virům a bakteriím. Tlačítko poptávkového systému dveří bylo již v září zrušeno.

Jak vnímáte tuto situaci okolo pandemie coby ředitel podniku do budoucna, máte nějaké krizové plány?

Já osobně doufám, že se všichni z dvou vln pandemie koronaviru poučili, že situace do budoucna bude jen lepší a že čas v tomto případě působí v náš prospěch. Všichni společně se v podmínkách této neočekávané situace snažíme o to, aby se občané našeho města mohli na MHD spolehnout.

Máte představu, kolik zaměstnanců máte v karanténě, kolik marodí s covid-19 a jaké to je ve srovnání s jarní vlnou?

Toto nejsme schopni sdělit. Je to citlivá informace a v neschopenkách se neuvádí.

Jak se tedy nemocnost podepsala na provozu a jak jste to coby management řešili? Byla nějaká omezení, nábory brigádníků, výpůjčky řidičů a další?

Na provozu se nemocnost nepodepsala. Provozně nás to nepostihlo, se vším jsme si operativně poradili, například s využitím brigádníků. DPMÚL od začátku pandemie nastavil opatření, ve kterých jsme se snažili naše zaměstnance ochránit.