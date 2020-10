Na Ústecku od neděle 11. října do pondělí 12. října přibylo celkem 32 lidí, kteří se nakazili novým typem koronaviru.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jitka Davidová

Od začátku března tak jejich počet dosáhl 1123 nemocných. Vyléčilo se doposud 494 pacientů, aktuálně je nemocných a nakažených 627. S koronavirem prozatím zemřeli v okrese Ústí nad Labem dva lidé, prvním z nich byl senior, který zemřel krátce po převozu do nemocnice. Že za tím byl covid-19 zdravotníci zjistili až dodatečně, z nabraných testů. V celém kraji bylo na koronavirus pozitivně testováno 5573 lidí, od neděle 11. října do pondělí 12. října to bylo 268 lidí.