Do čtvrtka 3. prosince bylo v Ústeckém kraji pozitivně testováno na nový koronavirus 35 850 lidí, 31 072 se už uzdravilo. Zemřelo celkem 602 lidí. Za posledních 24 hodin (do pátku) bylo v kraji hlášeno 381 nových případů onemocnění covid-19, z toho přímo v Ústí nad Labem a okolí 43.

Jak vysvětlila Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, případy přibývají především ze škol a mateřinek. „Ze základních škol jsou to ojedinělé případy, ale prakticky ze všech okresů jsou onemocnění ve školkách, děti i personál. Přetrvávají také ojedinělá onemocnění v domovech sociální péče a pro seniory, objevují se i u zdravotníků. Žádný větší skupinový výskyt nemáme zatím hlášený,“ informovala.

Epidemioložka Eva Patrasová upřesnila, že nejvíc narůstají čísla ke konci týdne, kdy do KHS přicházejí výsledky testů z odběrových míst. „Stále je v platnosti řada opatření. I když vláda část rozvolnila, je potřeba ta ostatní dodržovat, aby nedošlo k opakovanému nárůstu nemocných. V pátek také začalo antigenní testování pedagogů,“ uvedla.

V ústeckém okrese zemřelo na koronavirovou infekci 86 lidí a podle Patrasové na ni v kraji umíralo přibližně deset lidí denně. „Je to dozvuk velké vlny z přelomu října a listopadu, většinou jsou to dlouhodobé hospitalizace, které skončily úmrtím. To se zobrazuje ve statistikách teprve teď,“ vysvětlila.

Náměstek primátora pro školství Michal Ševcovic k tomu poznamenal, že ve školkách buď zavírají jednotlivé třídy, nebo dokonce i celé školky. MŠ V Zeleni zůstává kompletně zavřená, s ní jedna třída MŠ Vyhlídka. „Je to dané tím, že tu nejsou povinné roušky, takže když se vyskytne případ, tak KHS rozhodne, jak postupovat dál. Roušky jsou ale asi největší problém, vyskytují se tu dál jednotlivé případy mezi zaměstnanci, zatím ale situace není nikde kritická,“ pokračoval.

Od soboty 5. prosince také otevírají domovy pro seniory zřizované městem Ústí, umožní totiž návštěvy příbuzných a blízkých svých klientů. Platí ale přísná opatření. Návštěva bude možná pouze na základě předchozí rezervace, dle pravidel jednotlivých domovů. Návštěvníci před vstupem předloží písemný doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem o tom, že absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, případně v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocněni covid-19 a předloží o tom písemný doklad vystavený praktickým lékařem.

Platí zároveň, že návštěvníci budou po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, při vstupu jim personál změří teplotu a vydezinfikují si ruce. Při teplotě 37,5 a vyšší nebo jiném pozitivním příznaku nemoci (suchý kašel, obtížné dýchání) nebude umožněn vstup. Domov také může omezit hodiny návštěv, její délku nebo počet lidí, které vpustí.

V Domově pro seniory Dobětice a Velké Březno budou návštěvy možné až od pondělí 7. prosince, v Domově pro seniory Chlumec pak budou z provozních důvodů jen individuálně po předchozí dohodě se sociální pracovnicí.

Náměstek primátora Tomáš Vlach, který má na starosti sociální oblast, označil situaci v domovech pro seniory za stabilizovanou. „Mohu říci, že v posledních dnech ubylo výrazně nemocných, všechny domovy jsou personálně stabilizované, utlumuje se podpora ze strany dobrovolníků i armády, život se pomalu vrací do vyjetých kolejí,“ dodal.