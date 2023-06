Jaké byste dali politikům ve svém městě vysvědčení? Čtenáři Deníku měli v celé republice možnost oznámkovat jako ve škole vedení svých měst. Nedopadlo to zrovna růžově. V Ústí nad Labem obdrželo vedení ve všech čtyřech kategoriích čtyřku nebo mezi 4 až 5. Obdobně na tom byla i ostatní okresní města, většinou dostala trojky, někde padly čtyřky. Podle osloveného politologa jsou však takové výsledky mimo jiné důsledkem toho, že lidé mají potřebu spíše kritizovat než chválit.

Doprava a parkování, bytová politika, bezpečnostní a sociální politika, sport. Čtyři kategorie, ve kterých čtenáři Deníku hodnotili dosavadní práci svých radnic. V krajském městě známky udělilo zhruba devět stovek Ústečanů. Většina z nich negativně, přibližně dvě stovky hlasujících udělovalo i jiné známky než „čtverce“ a „koule“. Politolog ve výsledcích známkování vidí potvrzení toho, že Češi jsou spíš pesimisté a že při hlasováních častěji potkáte nespokojence z principu než někoho, kdo se snaží najít objektivní pravdu. Navíc prý nyní celorepublikově klesá důvěra ve strany vládní koalice. „Chtělo by se říci, že ti, kdo by z toho mohli profitovat, budou zástupci opozičních stran. Pokud se podíváme na vedení severočeských měst, často jsou to skutečně zástupci protivládní opozice. Podle této logiky by známkování mělo vycházet mnohem lépe, než by se dalo čekat od zástupců vládní koalice, ale to se ale v anketě neprojevilo,“ shrnul politolog z ústecké Univerzity J. E. Purkyně Lukáš Novotný.

„Jak to interpretovat? Osobně si myslím, že lidi jsou nastaveni vůči politice a politikům spíše negativně. Pozorujeme to na všech úrovních, a dokonce i v případě velkých měst, kde je míra odcizení větší než v malých městech. Mě to nepřekvapuje, ale nenadhodnocuji to. Nejen proto, že máme v krvi určitou kritičnost, ale i proto, že se dá očekávat, že se anket účastní spíš lidé, kteří chtějí kritizovat než chválit,“ upozornil Novotný.

Ať už je to jakkoli, ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO) výsledky známkování vůbec netěší. „Škoda, že ty čtyři otázky byly až příliš obecné. Bere nám to možnost reagovat na konkrétní kritiku. Hodnotí to náš politický přístup? Nebo snad přístup k financování a plánování investic? V každém případě se snažíme v současné nedobré ekonomické situaci rozumně investovat. Opravujeme silnice, modernizujeme dopravní podnik, chystáme se obnovit bytový fond. Možná to lidé skutečně cítí všechno negativně, s tím se ale dá jen těžko pracovat. Snad se nám to podaří zlepšit,“ poznamenal.

Druhý muž ústecké radnice, náměstek primátora Bohumil Ježek (SPD), vidí nedobré známkování politického vedení města jako dědictví minulosti. „Přitom ale ty problémy v rámci možností řešíme. Například minimální bytový fond a nedostupné bydlení. Teď město dokončilo rekonstrukci paneláku v Čelakovského ulici. Další dostupné byty budou v bývalém rektorátu v Hoření. Hledáme cesty jak vyřešit dopravu v centru, konečně bude po letech zvýšena bezpečnost chodců před nemocnicí, dokonce i na Žukovovu už se připravuje projektová dokumentace. S bezpečností je to složitější, potřebujeme změny v zákonech. Ale i tady město například rozšiřuje kamerový systém a jeho funkcionality,“ popsal Ježek.

Opozice na špatné známky ústeckého politického vysvědčení reaguje většinou s tím, že něco podobného čekala. Řečeno například slovy neštěmické starostky a zároveň šéfky zastupitelského klubu hnutí Vaše Ústí Yvety Tomkové, musí to mít nějaký důvod, který je potřeba najít. „Asi to ti lidé takhle vnímají. Netřeba to kritizovat, je třeba to respektovat. Nutno si z toho vzít nějaké ponaučení,“ řekla.

Její kolega Richard Loskot z hnutí PRO! Ústí podobné ankety vítá, ačkoli je podle jeho názoru nelze považovat za objektivní. „Přesto nám něco říkají. Porovnal jsem ústecké známkování s jinými městy v kraji a republice, to naše dopadlo nejhůře. To svědčí o tom, že město nedostatečně pracuje pro své obyvatele. Takový je výsledek ANO ve vedení města v čele s primátorem Nedvědickým,“ kritizoval.

Ani Petra Křivana (UFO) výsledné známky nepřekvapily. „Protože je město ve špatném stavu. Jako by totálně rezignovalo na rozvoj a údržbu svého majetku. To, co se děje nyní, mám pouze za nesystémové údržbářství a obyčejné látání největších děr a ještě pozdě. Ústí nemá projekty, nestaví, nebuduje. Neseká plevele a trávu, všude leží nepořádek, stále dostává málo dotací. Chce to pořádně zabrat,“ dodal.

