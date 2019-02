Chabařovice – Radnice nechala zpracovat studii dopravy. Není o obchvatu. O něm možná referendum.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Až za několik let pojedete z Ústí nad Labem do Chabařovic, možná zjistíte, že dopravní značka začátek obce je blíže k Ústí než dnes. A při vjezdu do města narazíte na speciální ostrůvek, který silnici zúží a přinutí vás zpomalit. To je jeden z mnoha návrhů studie, který nechala radnice připravit.

„Jde pouze o studii. Neznamená to, že nyní začneme na všem okamžitě pracovat," řekl asi 30 obyvatelům Chabařovic, kteří se přišli na prezentaci studie podívat, starosta Josef Kusebauch. Vše, co studie navrhuje, si totiž vyžádá mnoho let a peněz. Kolik ale radnice neví, dokument tento problém zatím neřeší.

Více čtěte v tištěném pátečním Ústeckém deníku!

Přečíst si v něm můžete také o tom, že sběrný dvůr na Střekově zatím nebude. Obvod sehnal pozemek i vhodný dotační titul, Ústí ale vadí nákladnost i dopravní potíže.

Silničáři se s přicházejícím podzimem připravují na zimní údržbu. Aby mohli čelit kalamitě, mají k dispozici osmnáct sypačů, tři traktory a pět nakladačů. I o tom si můžete přečíst v pátečním Ústeckém deníku.

Přineseme ale i řadu dalších zajímavých informací ze zpravodajství, sportu i kultury.