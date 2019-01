Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ – Desítky dívek musely ukázat svou krásu i osobnost. Jen pár jich bude moci soutěžit o titul Česká Miss 2014.

Trojice dívek na pódiu nevypadá zrovna klidně. Pokud chtějí nakonec postoupit až do finále České Miss 2014, musí se před porotci ukázat v co nejlepším světle. Málokterá to ovšem zvládne, tréma dává zabrat.„Nedá se říci dopředu, která z nich uspěje," říká o tom v mezičase Tereza Typoltová, mluvčí České Miss. „Měly by samozřejmě mít zdravou a souměrnou postavu. Ale také musí umět využít ten okamžik na pódiu a zapůsobit. Hledáme zajímavou osobnost."

Jinými slovy, „puťka", která bude působit u mikrofonu ztraceně a neřekne půl slova, byť bude i docela „kus", rozhodně nemá šanci. Stejně tak vyzáblá slečna, evokující anorexii v pokročilém stadiu, i když dokáže zajímavě vyprávět, také ne. Důležitá je prostě nejen krása, ale i charisma.

Semifinalistky Postupují Gabriela Franková z Brna, Karolína Mitková z Mostu, Nikola Listoňová z Bíliny, Veronika Vorlíčková z Loun a Denisa Rosinská z Oběnic u Dobříše.

Moderátor Petr Vágner se nervozním dívkám snaží odlehčit. Sem tam utrousí vtípek, nebo se porotců ptá na rekordy spojené se soutěží. Ptá se, která Česká Miss měla první děti, vdala se, byla nejmladší. „Nejstarší Miss taktně přeskočím," směje se a vzápětí si s jednou z dívek povídá o tom, jak ji kamarád fotografuje nahou s jejími kočkami naháči.

Dívky přichází na molo po třech, či čtyřech. Musí se krátce představit a zaujmout. V porotě sedí i bývalá modelka Lenka Taussigová, nebo úřadující Česká Miss Gabriela Kratochvílová. Ty dívky, které postoupí do dalšího kola, čeká zřejmě nejpopulárnější disciplína, promenáda v plavkách. „Především u mužské části publika má tato disciplína úspěch," žertuje moderátor.

Kolem slečen pobíhají stylisté. Hned vedle pódia jim upravují vlasy, lehce líčí oči a rty. Za plentou jim přidělují čísla a řadí krásky v bikinách do zástupu. Některé jsou ze vzdálených koutů republiky.

„Teď jsem už klidnější než v prvním kole. V prvním kole jsem měla největší problém mluvit na mikrofon," svěřuje se třiadvacetiletá Klára Kabátková před tím, než vstoupí v plavkách na molo.

Soutěži přihlíží i bývalý poslanec a zlatý hokejista z Nagana Jiří Šlégr. Desátou Českou Miss nakonec žádná Ústečanka nebude.