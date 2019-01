Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ – Kardiologové dvěma pacientům nahradili chlopeň. Poprvé v Česku jim unikátní metodou ochránili mozek!

Dva starší muži, jeden narozený v roce 1927 a druhý o šest let mladší, včera v ústecké Masarykově nemocnici podstoupili unikátní zákrok. Kardiologové jim zavedli přes tříslo chlopeň v srdci, což v Masarykově nemocnici dělají již pět let. Ale použili při tom speciální zařízení, které snižuje riziko cévní mozkové příhody. Pro oba pacienty dopadla operace dobře.

„Zachránila jim život. Při této diagnóze většinou do jednoho roku pacient umírá. Náhrada chlopně mu tedy nejen zvýší komfort života, ale život prokazatelně prodlouží," uvedl primář Pavel Červinka. Dodal, že takový pacient do týdne opustí nemocnici.

Dosud v Ústí podobný zákrok podstoupilo 30 pacientů. Ovšem bez ochrany mozku. Čtyři zemřeli, podle lékařů ale ne kvůli srdci, ale na jiné problémy. Zákrok se provádí jen starším lidem, kteří z nějakého důvodu nemohou prodělat chirurgický zákrok. Metoda není levná, jeden zákrok stojí kolem půl milionu korun.

Ochrana mozku pomocí claretu, což je jakýsi filtr ve tvaru košíčku umístěný ve dvou tepnách do mozku, je ale novinka. „Jsme rádi, že Masarykova nemocnice byla první, kdo metodu použil. Zvyšuje to komfort pro pacienty," uvedl vedoucí lékař léčebně preventivní péče Josef Liehne. Dodal, že se navíc zvedne prestiž nemocnice, protože lékaři budou moci o metodě přednášet a publikovat.

V Ústí nad Labem funguje jen kardiologické oddělení, kde provádějí nechirurgické zákroky na srdci. Předseda představenstva KZ Radek Scherfer před nedávnem řekl, že nemocnice se bude chtít se zdravotními pojišťovnami dohodnout, aby zde vznikla i kardiochirurgie, kde by se daly provádět i složité operace srdce. Pacienti by pak kvůli nim nemuseli jezdit do Prahy. „Odborníky, kteří by takové operace zvládli, zde máme," uvedl Scherfer.