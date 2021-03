Alespoň tedy podle lidí, kteří sem docházejí na procházky s dětmi a psími mazlíky. Čtyřkolkáře se jim dokonce podařilo nejen nafotit, ale i natočit na video. To teď rozčiluje uživatele sociálních sítí a většina diskutujících chování řidičů odsuzuje. Policie sice na vrch vyrazí, ale má problém hříšníky na terénních strojích dohonit.

Autorkou videa je Ústečanka Jarmila Živná. „Tu skupinu jsem tam viděla minimálně dvakrát. Jezdí jako blázni po polích i loukách, likvidují lesní stezky. Zvěř před nimi utíká, kolikrát z křoví vyrazí stádo srnek. Na jedné louce si vyjeli koleje, a když to zničili, tak jezdí vedle po pevnějším terénu a ničí další kus louky,“ líčila svou zkušenost.

Domnívá se, že mají garáže někde v Předlicích, protože přijíždí směrem od Střížovic. „Když je fotíte a natáčíte, jsou sprostí a nepříjemní. Já mám tři psy, tak tak jim s nimi stačím uskočit z cesty. Chodí sem rodiny s dětmi, je otázka času, až někoho na lesní cestě porazí, kolikrát ani nemají SPZku, nemluvě o kraválu, co nadělají,“ vyjádřila své obavy.

Na čtyřkolkáře si stěžovala i Petra Morvayová, mimo jiné moderátorka facebookové stránky Klíše Střížovický vrch/Klíšeberg. V minulosti se postavila proti stavbě kryté sjezdovky na Střížovickém vrchu, nyní se o lokalitu dobrovolně stará s přáteli. „Rozježděné lesní cesty, bezohlednost, že musím uskočit, když se procházím lesem. Pohybují se dokonce i na turistických stezkách, vyjíždí od studánky, zkracují si to přes lesní pozemky, cesty jsou opravdu úplně rozježděné,“ popsala.

Pracovník nebo výletník?

Upozornila, že něco je sice na vrub čtyřkolek, jež tahají dřevo během čištění lesa, ale není prý problém poznat, kdy jede „výletník“ a kdy někdo pracuje. „Na lukách je to asi nejhorší. To, co rozjezdí auta, tam pak jezdí čtyřkolkáři, prohlubují výmoly a koleje a jak zničí jednu část louky, jezdí vedle a ničí další. Co začaly lockdowny, mnohonásobně se to zhoršilo,“ povzdechla si.

Odborník na bezpečnost v dopravě Jan Pechout upozornil, že na „Střížák“, který je určený pro pohyb chodců a zvěře, nikoli k provozu motorových vozidel, nejezdí lidé jen se schválenými stroji. Ale i s motocykly pro motokros, velkými i malými. „Přitom tam nemají motorová vozidla co dělat. Není tu veřejná komunikace ve smyslu zákona. Na tuto lokalitu se nevztahují silniční předpisy, protože to není veřejná komunikace,“ myslí si.

Když se zde něco stane, tak to podle Pechoutova názoru nebude posuzováno jako dopravní nehoda, ale jako újma na zdraví. „Tito řidiči spoléhají na svou anonymitu, jelikož nosí helmu a často mají zakryté SPZ. Lidé si na to hodně stěžují,“ přitakal.

Oslovení prodejci čtyřkolek a vlastníci se nechtěli k problematice vůbec vyjadřovat. „Je to o lidech. Nedovedu si představit, že by tam někdo chtěl budovat areál pro čtyřkolky. Těžko říci,“ poznamenal jeden z nich, ale přál si zůstat v anonymitě.

Policie ústy své mluvčí Veroniky Hyšplerové slíbila, že bude dotaz redakce Deníku a zaslané video považovat za podnět k prošetření. „Na Střížovický vrch a čtyřkolky se zaměří v rámci hlídkové činnosti policisté ze všebořického oddělení,“ dodala.