Linka cyklobusu má letos o zastávku víc. Bude zastavovat i na zastávce Bukov. Od poloviny dubna bude jezdit vždy dvakrát denně o víkendech a státem uznaných svátcích.

Ústečané tak mají možnost zdarma se dopravit z Labské stezky na Severní Terasu a přitom nemuset absolvovat strmé stoupání do kopce.

Jak vysvětlila mluvčí města Romana Macová, provoz cyklolinky zajišťuje jeden autobus s vlekem na jízdní kola. „Provoz bude stát téměř sto tisíc korun bez DPH ročně. Město Ústí nad Labem linku provozuje v rámci projektu Zdravé město,“ informovala.

Pro ústecký dopravní podnik zavedení příležitostné linky nepředstavuje žádné technické, personální ani organizační trable. „Jelikož má cyklobus už mnohaletou tradici, tak s tím počítáme dopředu. V podstatě na to stačí opravdu jen jeden bus s cyklovlekem a řidič. Zajišťujeme to pouze po technické linii, ostatní je v režii ústeckého magistrátu,“ poznamenal ředitel podniku Libor Turek.

Výlety na kole lze zkombinovat od června do září s plavbou lodí Marie z Vaňova do Píšťan na Litoměřicku. Tato možnost patří k velmi oblíbeným. Pro ilustraci, jen loni Marie přepravila díky příznivému počasí a dobré splavnosti Labe 160 jízdních kol a kočárků, bezmála sedm stovek dospělých a 169 dětí do 6 let.

Za lodní lístek jako loni

Proto i letos ústečtí radní souhlasili s poskytnutím dotace na lodní dopravu provozovateli lodě Ivo Jirouškovi ve výši 200 tisíc korun. „Pro letošní rok počítáme s cenou lodních lístků stejnou jako v letech předchozích. O přidělení dotace rozhodnou v dubnu zastupitelé,“ upozornila náměstkyně primátora Ústí Věra Nechybová (UFO).

Cena jízdného se v roce 2018 pohybovala od 10 Kč do 38 Kč za osobu, příplatek za psa, kočárek a jízdní kolo byl 15 Kč. Děti do 6 let s doprovodem měly cestu zdarma. Kapacita lodi je 35 osob.

„Prozatím se zvedat cenu nechystáme. Připravujeme se na letní sezonu, Marie potřebuje rozsáhlejší opravy opláštění. Ale budeme se snažit vyplout v dubnu, abychom stihli závod dračích lodí,“ slíbil Jiroušek.

Ústí si přeje síť cyklostezek rozvíjet i navzdory zdejšímu členitému terénu. Všechno ale záleží na penězích, kterých podle náměstka ústeckého primátora Pavla Tošovského (ODS) není nikdy dost. Zatím tak mají přednost rozsáhlé velkoplošné opravy silnic a chodníků, jejichž stav už magistrát nemůže ignorovat a které vyžadují celkem 1,2 miliardy korun.

„Jako fanouška cyklistiky mne to sice mrzí, ale nedá se nic dělat. V plánu sice máme dalších pět cyklostezek za 25 milionů korun, ale budeme na to muset sehnat vhodné dotační tituly. Jednou například chceme cyklotrasou propojit s Ústím stále oblíbenější jezero Milada. Zítra o tom budu jednat s Palivovým kombinátem Ústí,“ dodal náměstek primátora Tošovský.

Kdy a kam na cyklobusProvoz cyklobusu začíná už 13. dubna a končí 22. září. Odjíždět bude ze zastávky Krajský soud dvakrát za den, a to v 16.30 a v 18 hodin. Další stanicí, kde budete moci nastoupit, je zastávka Divadlo. Výstupními stanicemi jsou Bukov, Severní Terasa nebo Orlická. Jízdné je zdarma.