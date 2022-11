Kolem cyklistiky se rozproudila i debata na sociálních sítích, kde k tématu promlouvají jak fanoušci zpřístupnění silnic a centra města cyklistům, tak ti, kdo by pohyb cyklistům na silnicích i jinde nejraději zakázali. Například Ústečan Jiří Krejčí kritizoval servisní stojany. „Osobně nevidím v podobných stojanech v Ústí, respektive v ČR smysl. Každý cyklista by si měl umět poradit. Chápu, že u cyklostezky je to příjemná věc, ale v momentě, kdy nemáme ani stezku k Miladě, Labská byla ještě donedávna jak tankodrom a střed města je cyklistům totálně nepřátelský, tak mi tohle přijde asi jako to poslední, co řešit,“ napsal v diskusi.

Jak ale vysvětlil radní pro strategický rozvoj Pavel Tošovský (nez.), prý sám fanoušek cyklistiky, město chce učinit centrum města pro cyklisty vhodnější. Cyklocentru v Zanádraží přibylo k vypůjčení pět elektrokol a dvanáct klasických bicyklů, stojany na kola přibyly u obou stadionů, u hlavního nádraží, v Městských sadech, u obvodních radnic a magistrátu a u obchodního centra Forum.

„Lidé zapomínají, že sice nejsou cyklotrasy, ale dá se jezdit i po silnici. Opravdu máme zájem cyklistiku podporovat. Oprava v Sebuzíně byla velmi náročná. Vydrolil se tu povrch, což vyžadovalo pokácení pěti desítek topolů, které jsme museli nahradit a vysázet nové. Město rovněž nechalo opravit úsek silnice za zimním stadionem, která se v blízké době stane součástí cyklotrasy propojující Labskou a Krušnohorskou cyklotrasu,“ přiblížil.

Prozatím zůstává Ústí jediným krajským městem v republice, které do svého centra cyklisty nepouští. Takže když sem podle ústeckého cyklokoordinátora Jana Váchy (ODS) přijedou turisté, kteří vystoupí na hlavním vlakovém nádraží a potřebují se dostat k informačnímu centru, na kole tam dojet nemohou. „Mohlo by se to brzy změnit. Magistrát začíná vyhodnocovat připomínky ke zrušení zákazu, který platí kolem Mírového náměstí nebo u muzea i jinde. Je to záležitost, která u nás trvala kolem deseti let. Bude možné projet z Labské cyklostezky přes most na Mírové náměstí, poté po Revoluční pokračovat do ulice Tovární a potom stále dál přes Předlice k jezeru Milada. Zároveň v Ústí přibudou další tři desítky stojanů na kola,“ poznamenal Vácha s tím, město podle Váchy dělá technickou studii na výstavbu cyklostezky podél řeky Bíliny.

Příští rok chce mít cyklokoordinátor Vácha připravenou také cyklostezku ze Skorotic podél Klíšského potoka do centra, čímž by se spojily Labská a Krušnohorská cyklotrasa. Město teď zařizuje stavební povolení k rekonstrukci ulice Výstupní z Krásného Března na Dobětice. Měly by tu přibýt pruhy pro cyklisty a takzvaný sdílený chodník.