V kůlně zaházený palivovým dřeven totiž stál kuriózní výrobek místního podniku Techniasport, a to cyklotrialový speciál Jiskra TC-50 z osmdesátých let 20. století.

„Začal jsem koukat po tom krásným kole z Techniasportu s názvem TC-50. To bych chtěl. Snad na mě vyjde v pořadníku místo. Měl jsem se na co celou zimu těšit. Bylo mi třináct,“ vzpomínal na své začátky a vysněný bajk z Ústí nad Labem Josef Dressler - dvojnásobný mistr světa, mistr Evropy, vítěz Světového halového poháru, mistr Asie a dvacetinásobný mistr republiky v biketrialu. Místní stavebně výrobní podnik Techniasport patřil pod Československý svaz tělovýchovy a specializoval se na sportovní pomůcky a náčiní. V muzejních sbírkách se už nacházejí obaly od masážních emulzí z jeho produkce.

„Musel jsem se v té kůlně dvakrát podívat na výrobní cedulku, abych uvěřil, že tam stojí „Ústí nad Labem“. Do té doby jsem netušil, že se u nás za socialismu stavěla kola a ještě takové speciály. Rozhodně jde o cenný úlovek do sbírky techniky,“ poznamenal k nálezu vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek. Podle některých pamětníků stál za rozšířením mánie cyklotrialu film ET mimozemšťan z roku 1982, kde se na obdobných bicyklech prohánějí pubescentní hrdinové. Dětská kola pro tehdy úplně nový druh sportu začal Techniasport produkovat v roce 1984. Do té doby si museli malí závodníci vystačit s podomácku svařovanými bajky z vodovodních trubek dle návodu z populárního časopisu „ABC“.

Jiskra představovala už sériovou malovýrobu určenou ale jen pro soutěžní účely. Do volného prodeje se produkt prakticky nedostal. I tak na něj museli zájemci dlouho čekat. Stál 1 590 Kčs při průměrném platu 3 tisíce korun. Vedle modelu TC 50, vznikl i menší TC 30. Výroba skončila v roce 1988. Pak se otevřely hranice a zpřístupnila se široká nabídka západních výrobců. Zprivatizovaná společnost Techniasport spadla v roce 2003 do exekuce a v roce 2020 soud oficiálně rozhodl o jejím zrušení a likvidaci.

Významná tradice výroby sportovního nářadí v Ústí existovala už před druhou světovou válkou. Gymnastické kozy, švédské bedny, kruhy, ale i lyže či tenisové rakety vyhlášené značky Öttl místního továrníka Heinricha Öttla se vyvážely do celé monarchie a tradovalo se, že dodával své náčiní i na olympiádu v Berlíně v roce 1936.

Muzeum města Ústí n. L.