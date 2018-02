Další miliony přitečou do ústecké univerzity. Uspěla hned se dvěma projekty

Ústí nad Labem - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo výsledek hodnocení výzvy OP VVV – Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment). Sedm žadatelů si rozdělí téměř miliardu korun na předaplikační výzkum.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Nejlépe ze všech podaných projektů byl hodnocen projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů za 89 milionů Kč, u kterého hodnotící komise nenavrhla žádné krácení položek rozpočtu.



„Je to další dobrá zpráva pro naši univerzitu, tentokráte ve vědecko-výzkumné oblasti, a mě nesmírně těší, že jsme se dokázali

prosadit s oběma našimi projekty. Nejenže projekt Centra biopovrchů a hybridních funkčních materiálů získal nejvyšší bodové ohodnocení, k podpoře byl vybrán i druhý projekt Smart City – Smart Region – Smart Community,“ říká rektor Martin Balej.



Cílem výzvy, o níž byl mezi žadateli velký zájem, je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi, tedy ve fázi základního výzkumu před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat a zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Celková alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI byla 1 577 823 530 Kč. Úspěšní žadatelé v pěti aglomeracích si mezi dvanáct úspěšných projektů rozdělí více jak 950 milionů korun. UJEP získá pro dva své projekty podporu 194 milionů korun.



„Cíle nejúspěšnějšího projektu UniQSurf mají potenciál změn vedoucích ke zlepšení diagnostiky a sledování obtížně léčitelných nemocí, respektive zlepšení míry přežití a kvality života pacientů nejen v Ústeckém kraji. Zároveň by měl umožnit provádění rentabilních, rychlejších a realističtějších testů nových léčiv pro podávání léčiv v 3D nádorových buněčných kulturách,“ vysvětluje prorektor pro vědu UJEP Martin Novák.



Mezi další změny, které by tento univerzitní projekt měl do konce roku 2022 přinést, patří např. snížení potřeby masivního in vivo testování všech nových léků na zvířatech, zavedení nových, rentabilních a environmentálně šetrných materiálům pro katalýzu v organické syntéze či vývoj nových technologií pro sekvestraci skleníkových plynů ve specializovaných membránových filtrech.



Druhý úspěšný projekt UJEP Smart City – Smart Region – Smart Community je cílený na výzkum v oblasti vyšší efektivity veřejných služeb, nový management veřejných služeb, vyšší participaci občanů na rozhodovacích procesech a efektivnější spolupráci mezi veřejnou správou, univerzitou, občany a soukromým sektorem. Univerzita pro jeho řešení do roku 2022 získala více než 105 milionů Kč.