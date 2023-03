Zdálo by se, že poslední týden se v Ústí nad Labem s „naháči“ roztrhl pytel. Ale opak je pravdou.

Snímek z prvního zadržení naháče v ulicích města Ústí nad Labem. | Foto: MP Ústí nad Labem

Není tomu ani čtrnáct dní, co Ústecký deník informoval o zadržení muže, který nahý běžel z Neštěmic směrem do centra města. Po svém zadržení příslušníkům tvrdil, že tak činí kvůli prohrané sázce. Podobně, jako se to stalo hlavnímu hrdinovi filmového Discopříběhu, který poté musel nahý přeběhnout plzeňské náměstí. Nyní městská policie zadržela dalšího naháče.

Došlo k tomu u benzinové čerpací stanice v ulici Přístavní v Krásném Březně. I tentokrát si obnažený muž vykračoval směrem do centra města. „Lustrací muže bylo zjištěno, že se jedná o toho samého muže, který byl pro stejné jednání zadržen hlídkou strážníků před týdnem,“ informoval o překvapivém zjištění zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem Jan Novotný.

Tenkrát muž hlídce tvrdil, že se jedná o sázku, ale to asi nebyla úplná pravda. Nyní již muž středního věku bytem v Ústí nad Labem hlídce sdělil, že má psychické potíže a jde do nemocnice na psychiatrii. Aby dotyčný nedělal na ulici ostudu a nevzbuzoval veřejné pohoršení, byla mu strážníky poskytnuta deka ze služebního vozidla a následně na místo přivolána zdravotní záchranná služba. Ta si po příjezdu muže od strážníků převzala a odvezla ho do Masarykovy nemocnice na psychiatrické oddělení k vyšetření.

Pokud se prokáže, že se jednalo opět o „nejapnou“ recesi a dotyčný je po psychické stránce v pořádku, bude dle městské policie případ předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu.