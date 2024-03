Další stávka strojvedoucích německého dopravce Deutsche Bahn (DB) svolaná odbory GDL ovlivní spoje z Česka do Německa a zpět od dnešní noci. Strojvedoucí v osobní dopravě budou stávkovat 24 hodin od úterních 02:00. Omezení se budou týkat zejména vlaků na linkách z Prahy do Berlína, Hamburku, Kielu a Flensburgu nebo regionálních vlaků z Chebu do Marktredwitzu. Noční spoje stávka omezí jak v noci na úterý, tak v noci na středu.

Hlavní nádraží v Drážďanech. | Foto: ČD

ČTK o tom dnes, tedy v pondělí 11. března, informoval mluvčí Českých drah (ČD) Filip Medelský. Noční vlaky stávka postihne už dnes v noci. Noční spoj z Grazu do Berlína je po dobu stávky zrušen. Vlak z Prahy do Curychu pojede pouze do stanice Děčín, za hranice pokračovat nebude. Nepojedou také vlaky na lince Budapešť-Břeclav-Berlín. Noční vlaky se do provozu bez omezení vrátí v noci na čtvrtek.

Dálkové vlaky jedoucí z Prahy přes Drážďany do Berlína, Hamburku, Kielu nebo Flensburgu budou končit v Drážďanech, do cílových destinací pokračovat nebudou. Po dobu stávky obslouží dráhy tyto linky náhradními vlaky s nižší kapacitou a menší nabídkou služeb. V soupravách například nebudou řazeny jídelní vozy.

Ve vlacích na trase Praha-Plzeň-Domažlice-Řezno-Mnichov bude nutné přestoupit v Plzni do jiné soupravy. Ta bude pokračovat do Domažlic. Dráhy pak z Domažlic ve spolupráci s dopravcem Die Länderbahn zajistí náhradní autobusovou dopravu s dalším přestupem mezi autobusy ve stanici Furth im Wald a následně do vlaku v Řezně, odkud se cestující svezou vlakem do Mnichova. Stejné opatření platí i v opačném směru.

Noční vlaky budou stávkou postiženy už v průběhu noci z 11. na 12. března. Spoj nightjet (Graz – Berlin) je v době stávky zrušen a vlak Canopus (Praha – Zürich) jede pouze na českém území, tedy v úseku Praha – Děčín. Nepojedou také přímé vozy Budapest - Břeclav - Berlin ve vlacích EN 476 (Budapest - Břeclav) + NJ 456 Břeclav – Berlin. Noční vlaky se na koleje vrátí bez omezení znovu v noci z 13. na 14. března. Informace o provozu na lince Praha - Děčín - Dresden - Berlin - Hamburg/Kiel/Flensburg najdete ZDE

V úterý nepojedou také spěšné vlaky mezi Chebem a bavorským Marktredwitzem. Cestující budou moci využít osobních vlaků dopravce Agilis, který obsluhuje linku Marktredwitz-Cheb-Aš-Hof. Vlaky na lince Děčín-Bad Schandau-Sebnitz-Rumburk pojedou bez omezení.

Dráhy cestující prosí, aby sledovali aktuální informace na webu ČD, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na síti X. Cestující upozorňují na to, že doprava bude výrazně omezena na většině území Německa. Cestující mají možnost nevyužité jízdenky vrátit a získat zpět jízdné v plné výši. Alternativou je využití jízdenky později, až do 19. března. Dráhy u jízdenek ruší vazbu na konkrétní vlaky. Cestujícím doporučují zakoupení místenek na nové cesty.

Strojvedoucí sdružení v odborech GDL od loňského listopadu stávkovali už pětkrát. Během protestů vypravily DB proti běžnému jízdnímu řádu zhruba pětinu vlaků. Hlavním sporem v jednání o lepších podmínkách je požadavek odborů na zkrácení týdenního úvazku z 38 na 35 hodin se zachováním mzdy. Německé dráhy jako kompromis nabídly 36 hodin, to odbory odmítají.