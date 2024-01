VIDEO: Z pekla do ráje? Nové Předlice zažívají posun, ghetto ale Ústí dál trápí

Podle současného primátora Petra Nedvědického (ANO) bylo Ústí nad Labem nuceno zdražení daně z nemovitosti přijmout coby součást letošního vládního úsporného balíčku. „Vládní balíček byl načasován na období, kdy už jsme nemohli připravit žádnou vyhlášku, která by daň z nemovitosti nějak regulovala. Bohužel, letos Ústečanům nezbude, než tuto zvýšenou daň zaplatit,“ uvedl.

Kdy a kdo podá přiznání daně z nemovitosti? Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

To znamená, že zastupitelé by takovou vyhlášku museli přijmout do konce září minulého roku. „My ovšem chceme připravit vyhlášku, která by na to reagovala a v níž bychom daň z nemovitosti upravili. Nejenom směrem vzhůru, chtěli bychom najít možnosti i pro její snížení. Jak a komu, to bych teď nechtěl nespecifikovat, aby to nevyvolalo zbytečná očekávání. Určitě by ale ten pohyb neměl být jen nahoru, měl by směřovat i dolů,“ slíbil primátor.

VIDEO: Drážďanskou čeká průzkum podloží. Rekonstrukce může stát i stovky milionů

Velmi obdobně to vidí například i opoziční zastupitelka Yveta Tomková z hnutí Vaše Ústí. Ta upozornila, že existují místa, kde mají jeho vlastníci znehodnocený majetek. Takovým místem je například Mojžíř se sídlištěm, obecně považovaným za vyloučenou lokalitu. Zde se cena za třípokojový byt pohybuje kolem 750 tisíc, zatímco třeba už v sousedních Neštěmicích byt dvoupokojový i o milion korun dráž.

„Ještě jim zvednout daň z nemovitosti? Naopak, tam bych ji snížila anebo ponechala stejnou. Na místech, kde mají nemovitosti výrazně nižší hodnotu než jinde v republice, jsou lidé už potrestaní dost, proč je tedy ještě trestat zvyšováním daně,“ poznamenala.

Podezřelý hokej v Ústí. Sázky, střet zájmů a obavy. Hrozí porušení zákona

Její kolega zastupitel Petr Křivan z hnutí UFO považuje vládní navýšení daně z nemovitosti za poměrně výrazné. „Jsem příznivcem snížení místního koeficientu, což by mohlo zmírnit dopad na občany. Daň z nemovitosti je výrazné téma, které by mělo být pečlivě projednáno na zastupitelstvu. Hlavní diskuse by měla být zaměřena na to, jak poskytnout výhody majitelům domů, kteří své nemovitosti pečlivě udržují. Je důležité hledat spravedlivý a efektivní způsob odměňování odpovědných majitelů nemovitostí. Zvýhodnění může být motivací k péči o domov a současně podnětem k udržení kvality celého obytného prostoru," myslí si.

Kolik tedy zaplatíte daň z nemovitosti přímo v Ústí nad Labem? Jelikož tato daň závisí na rozloze, platí jednoduché pravidlo – čím větší byt nebo dům, tím větší bude její nárůst. Pokud si ale bude někdo chtít zkontrolovat, zda jim finanční úřad daň správně vyměřil, je výpočet poměrně složitý. Vstupuje do něj hned několik koeficientů, které je potřeba násobit.

Blíží se konec temna? Ostudu Ústí přebuduje na městský dům s úřady a službami

Kromě základní sazby a rozlohy bytu totiž musí počítat i se zohledněním velikosti obce, inflací, koeficientem stanoveným obcí samotnou a tím, zda k bytu náleží, či nenáleží podíl na pozemku. Zatímco loni byla základní sazba 2 koruny za metr čtvereční, letos vystoupala na 3,50. V případě Ústí nutno vynásobit rozlohy bytu, koeficient podle velikosti obce 3,5 (pro Ústí), koeficient 1,22 pro byty s podílem na pozemku (tedy třeba také byty v SVJ), základní sazbu 3,50 koruny za metr čtvereční a místní koeficient, který opět v případě Ústí představuje číslo 2.

Za kupříkladu padesátimetrový byt tak místní vlastníci letos zaplatí 1495 korun, zatímco loni jen 854 korun. U bytu o 80 metrech čtverečních tamtéž, jehož majitel má podíl na pozemku pod domem, tato daň vzrostla z 1366 korun na 2392 korun. Totéž platí u rodinných domků a domů.

VIDEO: Drážďanskou čeká průzkum podloží. Rekonstrukce může stát i stovky milionů

I když daň z nemovitosti patří k těm nejméně oblíbeným, přesto se pohled na ni různí. Jedni ji považují za téměř výpalné a trest za to, že něco vlastní. Těch bývá většina, jako například Jiří ze Všebořic. „Mně to přijde jako přežitek socialismu a milionářská daň. Přál bych si, aby stát byl skutečně pravicový a neotravoval s tímhle, ani DPH," rozčiloval se.

Druzí, včetně některých vlastníků nemovitostí, si naopak myslí, že pokud se její navýšení projeví ve zkvalitnění služeb pro obyvatele města, bude to „tak nějak“ v pořádku. „Nikdo nevidí rád, když musí sahat do peněženky, ale chápu, že ceny za služby rostou, inflace a tak dál. Tak jen doufám, až se to srovná, že stát nezapomene snižovat tyhle otravné daně," povzdechla si Markéta Křivková ze Střekova. Oba vlastní byt v soukromém vlastnictví.

VIDEO: Postříkané a hnusné zdi lidem den nerozsvítí, říká graffiti umělec Zadek

K zamyšlení jsou i některé názory ze sociálních sítí. Například Ústečan Jiří Jech na Facebook napsal, že o nízké dani z nemovitosti se hovoří již řadu let. „Stále nadáváme, že musíme přejít od danění práce k danění bohatství a když se udělá malý krůček, tak se hned pláče,“ s tím, že nemyslí rodiny, které vlastní jeden byt a dvacet let splácí hypotéku. „Mluvíme o lidech, kteří kupují byty jako investici. Lidi, kteří kupují pole, jedno kde, jako investici, mluvíme o majitelích rozsáhlých komplexů a tak dále. Ona daň z nemovitosti u bytu asi nebude částkou likvidační,“ vysvětlil v jedné z diskusí.

Díky zvýšení daně z nemovitosti by letos měla krajská metropole získat podle informací z rozpočtu města odhadem 188 milionů korun. Přičemž se do tohoto odhadu promítlo jak její letošní vládní navýšení, tak skutečný loňský výběr. Odhady při tvorbě městského rozpočtu obecně vychází z výběru daně v předchozím roce a mohou se od skutečného výběru daně lišit i docela podstatně. Například loni její výběr měl činit dle předpokladu 107 milionů. Ve skutečnosti ale město vybralo jen necelých 82,9 milionu korun. Předloni 107 milionů, doopravdy ovšem vybralo přes 109,3 milionu korun.

Vyšší DPH pohnulo s cenou piva. Víte, kolik dnes stojí v Ústí půllitr Březňáka?

Na zvýšení daně z nemovitosti však Ústí nijak výrazně nevydělá, jelikož to pro něj neznamená celkové inkaso daňových výnosů, nýbrž jen částečnou kompenzaci úbytku podílu měst a obcí na celkovém výběru všech daní sdílených.