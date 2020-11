Něco za něco. I tak hodnotí komunální politici nový daňový balíček, který v noci na pátek 20. listopadu prošel Parlamentem. Pokud senátoři neprosadí, aby kraje s obcemi dostaly od státu kompenzace, lidé sice budou mít v peněžence o nějakou tu kačku víc, ale dočkají se i omezování služeb, na něž byli zvyklí ve svém bezprostředním okolí. A pravděpodobně také zamrznutí obce nebo třeba vyšších poplatků za odpad.

Očekávaný propad příjmů se dotkne všech samospráv včetně Ústeckého kraje. Zbrusu nový šéf hejtmanství a poslanec za vládní ANO Jan Schiller sice v pátek nebyl ve Sněmovně kvůli krizovému režimu, kdy v ní jedná a hlasuje zhruba polovina poslanců, s daňovým balíkem ale nemá problém. „Jsem rád, že to prošlo, i když to na kraje asi bude mít dopad,“ připustil Schiller s tím, že není pro to, aby samosprávy dostaly kompenzace. „V krizi jsme všichni. Aby to odnesl jenom stát a ostatní rozpočty ne, to není dobré. My si tu s tím nějak poradíme, budeme muset,“ řekl hejtman.

O přesnějším dopadu nižších daní na Ústecký kraj ještě představu nemá. „Jsme tady od pondělka, teprve jsme dostali podrobnější rozpočet. K šetření na kraji velmi pravděpodobně dojde. Jakým stylem, kde a jak, to ještě nevím. Každý radní se svojí gescí si bude muset říct, postavit se k tomu,“ uzavřel hejtman.

Šetřit by kvůli nižším daním musela také města. Schválení daňového balíčku v době, kdy ekonomika stagnuje kvůli koronaviru a schodek státního rozpočtu se prohlubuje, považuje za velmi nezodpovědné mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST). „Zkraje příštího týdne budeme kalkulovat předpokládanou částku, o kterou přijdeme,“ nastínil. „Číslo to jistě nebude zanedbatelné a už teď nám dělá vrásky, neboť intenzivně pracujeme na rozvoji města a zlepšení podmínek pro život našich občanů. Ruku v ruce s tím jdou i předpokládané investice, které zřejmě nebudeme moci zcela zrealizovat,“ konstatoval Paparega. O konkrétních projektech, které by Mostečtí byli nuceni odložit, se chtějí bavit napříč politickým spektrem až po tom, co předpokládaný propad spočítají.

Starosta Loun Pavel Janda (TOP 09) reagoval na páteční hlasování poslanců začerstva na Facebooku. „Jako občan bych se měl asi radovat, že v peněžence budu mít víc. Jako starostu mě to netěší,“ uvedl na sociální síti s tím, že Louny by musely počítat s výpadkem 27 milionů korun pro příští a každý další rok. Starosta se spoléhá na to, že se Senát rozhodne vrátit balíček do Sněmovny doplněný o návrh na kompenzace ztrát obcím a krajům.

„27 milionů minus je na poměrně zásadní úsporná opatření,“ uvedl pro Deník Janda. V Lounech chtěli původně příští rok proinvestovat a proopravovat kolem 60 milionů. Teď nejspíš budou muset očekávaný výpadek z něčeho nahradit a něco z plánů omezit. „Dozvědět se o takové ráně šest týdnů před koncem roku je špatně,“ zhodnotil starosta rozhodnutí poslanců.

První hlava Budyně nad Ohří Petr Medáček (SNK Evropští demokraté) ještě nemá spočítaný propad z výnosů z daní pro jeho obec. „Že daňová výtěžnost bude nižší, je ale velmi pravděpodobné,“ přiznal starosta městečka na Litoměřicku. „Naše investice naplánované a dohodnuté na dotačních programech a titulech vniveč nepřijdou, protože finanční rezervu máme. Bude velmi záležet na tom, jestli bude výpadek dvouletý, anebo trvalý,“ dodal Medáček.