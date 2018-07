Hejtmanství se snaží předejít krizi v autobosuvé dopravě

Ústecký kraj - Děčínský dopravní podnik Ústeckému kraji při případné autobusové krizi příliš nepomůže. Nemá totiž dostatek vhodných autobusů ani řidičů. Kraj je ale optimistický, podle náměstka hejtmana Jaroslava Komínka autobusy přislíbené má.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Ústecký kraj se připravuje na krizový scénář, který může nastat už ve čtvrtek, kdy má BusLine splatit své závazky. Hrozí, že to nezvládne, spadne do insolvence a autobusy nevyjedou. Jednou z firem, které proto kraj oslovil s žádostí o pomoc, byl i děčínský dopravní podnik. „Nanejvýš můžeme vypomoci. Na zajišťování linek nemáme lidi,“ řekl ředitel dopravního podniku Bohumil Bárta.

Kromě šoférů nemá dopravní podnik ani dostatek vhodných autobusů. Na krajských linkách jich jezdí dohromady patnáct, z toho sedm třínápravových s větší kapacitou. „Takové autobusy sice máme, ale využíváme je v městské dopravě,“ dodal Bárta s tím, že řadu autobusů pořídili z dotací a jejich pronájmem by dopravní podnik porušil dotační podmínky.

Kromě děčínského dopravního podniku jedná hejtmanství s dopravci prakticky z celé republiky. „Po jednání, které proběhlo v pátek, jsem optimistický, máme přislíbeno 80 autobusů. Problém je ale v tom, že my jim nyní nejsme schopni říct, od kdy budeme tyto autobusy potřebovat,“ řekl Komínek. Kraj totiž dosud neví, zda BusLine zajišťující linkové autobusy na Děčínsku nebo Ústecku skutečně dopravu ukončí. A pokud ano, tak kdy.

Další kolo jednání s BusLine by se mělo uskutečnit v úterý. Pokud obě strany nenajdou z krize východisko, je možné, že o dva dny později autobusy nevyjedou.

„Pokud to BusLine ze dne na den položí, tak chceme pokrýt alespoň špičky. Je to ale nefér jednání ze strany BusLine,“ doplnil Komínek.

Pokud by dopravce skončil bez včasného varování, mohly by mít tisíce lidí z Děčínska nejméně na několik dnů problémy s cestou do práce nebo k lékaři. Do více než poloviny obcí totiž nejezdí vlaky. A to například i do pětitisícového Jílového.

Podle Komínka by bylo nejlepší, pokud by tato dopravní společnost co nejdříve z trhu odešla.

„Pro cestující, řidiče i pro nás by bylo nejlepší, kdyby odešli. Řidiči jsou nervózní, protože nevědí, jak to bude, jestli budou mít práci. My jsme ochotní všechny řidiče zaměstnat,“ má jasno Komínek s tím, že ze stovky řidičů BusLinu má 95 zájem přejít k Dopravní společnosti Ústeckého kraje, která by měla od příštího roku linkové autobusy zajišťovat. Zbývajících pět šoférů zatím s přechodem váhá.

BusLine se podle svých představitelů dostal do finančních problémů a žádá od kraje, aby mu navýšil platby. To však krajská samospráva odmítá. Loni dostal BusLine od kraje 5,7 milionu na jednotlivé oblasti kvůli navýšení mezd řidičů.

„Tyhle peníze nepokryly ani navýšení mezd v jedné oblasti v jednom roce. Doprava stojí stovky milionů. Tohle je jen mediální žonglování. Letos už navýšení nebylo,“ připomněl regionální ředitel společnosti BusLine Milan Toms.