Ústí nad Labem - Poznávacích programů pro školáky je na internetu spousta. ZŠ Vojnovičova vsadila na sever.

Školáci ze Všebořic vyhráli znalostní soutěž zámku v Děčíně. | Foto: Miroslav Vlach

V loňském roce se děti 4.B paní učitelky Tomešové zapojily do Školního programu zámku Děčín, který nabízel i zajímavé ceny. Následoval výjezd, pečlivá prohlídka zámku a potom jenom vyplnit dlouhý dotazník.

„Nebylo to jenom tak, museli jsme jet do Děčína v dobových kloboucích, které jsme si sami udělali z papíru. Na zámku nás už očekávali a pěkně nás přivítali. V každém sále jsme se zapojovali do připravených her, ale pořád jsme dávali pozor na jejich chytáky. Jednou jsme hledali určený obraz, podruhé oblékali služebnictvo, počítali mosty z věže, rozpoznávali kluky a holky podle oblečení (vlasy měly stejné). Nebylo to jednoduché, ale mnohdy moc poučné," říká Honza.

Do soutěže s názvem „Poznáváme historii Děčínského zámku" se zapojilo 19 škol. Následovalo složité vyhodnocení a určení vítěze. Nejvíce bodů za správné odpovědi na zámku i dotazníku nasbíraly děti z Ústí. První cena, výlet na hrad Houska, putovala do Všebořic, ZŠ Vojnovičova, dnes už 5.B. V pondělí 7. října se vyráželo.

„Byl to skvělý výlet, kastelán v historických šatech a zvláštních botách nás provázel tajemným hradem. Nejvíce nás zaujaly pověsti o pekelnících a strašidlech. Velká puklina nad hradní kaplí vedla prý rovnou do pekla. Do studny, když se spustil mladý muž, vylezl jako stařec. Dostal jsem za úkol odnést staré vidle do sklepa, kde prý straší, tak jsem šel. Nebylo mi zrovna do zpěvu, ale vrátil jsem se celý," vysvětluje Matěj.

Honza dokonce dostal možnost si zahrát na staré piáno, které stálo v růžovém salonku. „Bylo trochu rozladěné, ale jinak funkční. Škoda, že jsem si nezapsal značku a rok výroby," doplňuje mladý hudebník. Do napínavé diskuse se zapojují snad všichni. Julinka, Denisa, Kateřina, Pepa. Kultivovanou češtinou vyniká Anička, která vysvětluje malé postele. „Dámy tenkrát usínaly v sedě, aby si nezničily účesy. Také se prý říkalo, že ležící člověk vypadá jako mrtvý," přidává k dobrému.

Několikrát se opakuje zvláštní slovo „výsernice", kterému moc nerozumím a nikdo se k němu nehlásí. Nakonec mi to někdo pošeptal do ucha. To prý byl název pro původní záchod, dnes WC. Najednou se všichni smějí a mě dochází proč.

Barevné čelenky z Ústeckého deníku dostávají ti nejlepší, Honza a Anička.

„Včera jsme psali slohovou práci o našem výletě, zítra budeme vyrábět hrad z papíru. Dobrá soutěž, dobrá zábava, doporučuji všem," končí netradiční přestávku usměvavá učitelka. Šikovných dětí je plné Ústí, to ví každý, jen jim dát šanci.