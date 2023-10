Dva roky před výročím 100 let od založení Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín se tato instituce dočkala rekonstrukce budov B a C. Na opravu ještě stále čeká budova A s přilehlými objekty a také školní hřiště.

Učebna CNC také prošla rekonstrukcí. | Foto: archiv ÚK

Na slavnostní otevření dvou budov se za zřizovatele přijela podívat krajská radní pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková, krajský radní pro finance Jan Růžička či předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdenka Vachková.

„Říkám to neustále, ale důležité jsou naše děti a jejich vzdělávání. Pokud je budeme vzdělávat v takto krásných budovách, tak to bude to, co si přejeme. Ať se tu učitelům dobře učí a studentům dobře studuje. A do let nadcházejících vám také přeji, aby se i ta další budova A dočkala rekonstrukce,“ uvedla Jindra Zalabáková.

Zrekonstruované prostory prošly kolaudací a od 1. září letošního roku slouží pro potřebu výuky oborů strojírenství a elektrotechnika. „Studenti mají k dispozici též novou tělocvičnu s posilovnou či školní jídelnu,“ doplnila ředitelka školy Jana Vacková.

