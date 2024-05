K zástavě srdce u ženy středního věku v Mlýnské ulici v Ústí nad Labem - Neštěmicích vyráželi strážníci ze skupiny operačního zákroku. O pomoc žádala žena, která se nacházela v bytě své známé, která měla srdeční zástavu utrpět. Na místo vyrazila i zdravotní záchranná služba.

Záchrana ženy. | Foto: Se souhlasem MP Ústí n.L.

„Strážníci si po příjezdu na místo vzali záchranářský batoh a přístroj AED, se kterým se vydali do bytu ohrožené ženy. Když hlídka vstoupila do bytu, spatřila ji ležet na podlaze a její dcera provádět nepřímou masáž srdce. Jeden ze strážníků dceru při masáži srdce vystřídal a další připravil přístroj AED do pohotovostního stavu,“ uvedl zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

V tu chvíli dorazili i zdravotníci, kteří ženu převzali do své péče. Po domluvě s posádkou zdravotníků pokračovali strážníci v nepřímé masáži srdce a poté pomohli zdravotníkům stabilizovanou ženu dopravit do sanitního vozu, kterým ji záchranáři transportovali do Masarykovy nemocnice k dalšímu ošetření.

Festival Mezi dvorci nepokazilo ani počasí. Poznáte se na fotografiích?