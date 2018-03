Dejte si při sexu polštář přes ústa! Pozor na aplikaci, která vás napálí

Ústecký kraj - Vznikl nový software, který obtěžuje lidi žertovnými telefonáty.

„Z vašeho bytu šel cítit silný zápach trávy. Vaše sexuální hrátky jsou příliš hlasité. Rád bych věděl, proč voláte mé přítelkyni.“ Jsou vám tyto telefonáty povědomé? Pakliže ano, stali jste se obětí žertovného hovoru nové mobilní aplikace.

Nepříjemnou zkušenost s ní měla i paní Lenka z Děčína. Když hovor od neznámého volajícího přijala, dozvěděla se, že si na ni někdo ze sdružení nájemníků stěžoval ohledně hlasitých zvuků při sexu. Na dotaz, jak se dotyčný jmenuje, ale nereagoval a dále hovořil.

„Můžete si dát příště polštář přes ústa?“ šokoval ženu hlas neznámého muže. Po sdělení několika dalších peprných připomínek se začal hlasitě smát.

Lenka telefon předala manželovi, volající ale hovor ukončil. Až později se dozvěděla, že šlo o žertovný telefonát nové mobilní aplikace. S obětí vtípku nemluví člověk, scénář hovoru je předem připravený.

ZNÍ TO AUTENTICKY

„V tu chvíli mi to vůbec nepřišlo jako automat. Měla jsem pocit, že mluvím se skutečným člověkem. Když jsem se dozvěděla, že jde o aplikaci, ulevilo se mi, ale vtipné mi to nepřijde. Měla jsem strach, že je to nějaký úchyl, který mě bude dál obtěžovat, když zná moje číslo,“ svěřila se Deníku pod podmínkou anonymity žena.

S podobnými hovory z telefonních čísel, začínajících trojčíslím 672, se mohl setkat kdokoliv. Jde o novou mobilní aplikaci Jokes Phone.

Její uživatel si v ní vybere jeden z předem namluvených telefonátů, jejichž ukázku si může předem poslechnout, a zadá telefonní číslo kamaráda, kterého chce napálit. Automat člověku, který se stal terčem žertu, poté zavolá. Tématem může být objednání na kolonoskopii, pokuta za rychlost, falešná objednávka pizzy nebo volání cizí přítelkyni.

Člověk při přibližně desetisekundovém telefonátu nemusí mít pocit, že hovoří s automatem. Později uslyší hlasitý smích a volající zavěsí. Zavolat zpět však není možné.

Záznam hovoru s dotyčným si pak uživatel aplikace, který jej napálil, může poslechnout. Záznam navíc může sdílet, nahrávání hovoru a sdílení záznamu bez souhlasu je ale protiprávní. Poškozený navíc může omylem vyzradit citlivější údaje, při žertovném telefonátu ohledně objednávky pizzy jej automat například žádá o adresu. Ne vždy jej navíc může napálit někdo blízký.

„Pokud není člověk předem upozorněn, že je nahráván, jedná se o zásah do osobnostních práv,“ uvedl advokát Narcis Tomášek.

Na rizika se sdílením hovorů aplikace upozorňuje. V podmínkách se píše, že uživatel může hovor zveřejnit pouze se souhlasem osoby, která se nechala napálit. Pokud se lidé nechtějí stát obětí nejapného žertu, je lepší hovor s takovým trojčíslím nepřijímat.