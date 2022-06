Děkanem Přírodovědecká fakulty UJEP zůstává i nadále Michal Varady

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) zvolila svého děkana pro období let 2022 až 2026. Znovu se jím stane současný děkan Michal Varady. Ze svého prvního funkčního období ve vedení fakulty postoupí do druhého období 1. listopadu. Přírodovědeckou fakultu povede do 31. října roku 2026.

Michal Varady při volbě děkana 8. června 2022 | Foto: se souhlasem UJEP