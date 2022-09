Nejsou to poslední domy, které na území krajské metropole padnou. Na jejich demolice ale teď město nemá peníze, bude je muset vyčlenit do rozpočtu na příští rok. Nebude to mít ovšem tak komplikované jako v případě Sklářské ulice. Zde totiž všechno, co by město a úředníci mohli udělat ke zlepšení, ztěžuje fakt, že na cokoliv se podíváte, je v soukromém vlastnictví. Což v tomto konkrétním případě většinou znamená kšeft s chudobou, zneužívání sociálních dávek a nulový zájem vlastníků o investice do svého.