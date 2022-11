Jeden ze zbouraných domů vlastní společnost Bohemia Domus 2016 se sídlem v Praze, druhý manželé Milan a Jaroslava Mirgovi. Společnost nemá webové stránky nebo veřejné kontaktní údaje, stejně jako manželé Mirgovi, takže není jasné, kdy a zda vůbec město peníze získá zpět.

Jak vysvětlil ústecký radní Pavel Tošovský, který má na starosti investice, dotace a rozvojové projekty, další na řadě jsou zchátralé garáže, opět v Předlicích. „Co se garáží týká, my je na základě dohody přebíráme jako dar do majetku a potom přistupujeme ke stržení. Naší odměnou jsou uvolněné pozemky. Je to výhodné pro nás i pro bývalé vlastníky, kteří nemusí zdemolování zničených staveb řešit,“ vysvětlil Tošovský.

FOTO, VIDEO: Dva domy v Předlicích padly. Další to čeká

Po městě ale stojí řada dalších domů, které by potřebovaly buď zásah stavební firmy, nebo demolici. Některé také nakonec padnou, jiné ale budou nerozlousknutelným oříškem minimálně do doby, než začnou ohrožovat okolí. Teprve potom bude možné vydat příkaz k provedení demolice jako v případě ruin ve Sklářské ulici v Předlicích.

Jednou takovou ikonou kazící Ústí pověst je třeba bývalý hotel Máj na Severní Terase. „U bývalého Interhotelu Máj je situace složitější. Panelová stavba sice vypadá hrozně, ale prozatím nehrozí zřícením. V každém případě budeme hledat nějaké schůdné řešení. Což nebude jednoduché, jelikož s majitelem není rozumná řeč,“ poznamenal Tošovský. Majitel objektu Jaromír Houžvička nekomunikuje už roky s médii a Ústečany obviňuje, že na jeho majetek pořádali loupeživé nájezdy, řízené jakousi mafií.

Kvůli demolici domů v Matiční dopadá na Ústí i kritika. Pro nedostatek bytů

Další dům, který by prý město rádo vidělo stržený, je poslední zdevastovaný činžák v Matiční ulici. Město se společností České přístavy, která je majitelem, o dalším osudu činžovního domu vyjednává. Naposledy se sešli zástupci města a firmy v srpnu. Schůzka ovšem nic konkrétního nepřinesla. Jednatelka firmy Alena Černá několikrát uvedla, že prozatím nemají s domem žádné zvláštní plány. „Teď jsou na programu jiné priority,“ uvedla před časem.

K nucené demolici by se v Krásném Březně našlo více ruin. Neštěmická starostka Yveta Tomková jmenovala Svádovskou ulici, Nový Svět, lokality okolo Přístavní ulice nebo Matiční. Zde jejich majitelé na předražených nájmech vydělali, co mohli, a teď se zničené domy snaží prodat za přemrštěné ceny. „To ale nikdo nemá zájem koupit. Do budoucna by bylo dobré, kdyby padly k zemi, ale jsou v soukromých rukou a musely by ohrožovat veřejnost. Potom může úřad na účet města demolici nařídit, ale je to běh na dlouhou trať, stejně jako vymáhání nákladů,“ dodala.