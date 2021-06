Šlo o další akci v rámci kampaně Milion chvilek pro demokracii, která na řadě míst ČR probíhá od roku 2018 na protest proti vládě premiéra Andreje Babiše a zároveň odsuzuje i některé kroky prezidenta Miloše Zemana nebo přítomnost Marie Benešové v důležitých orgánech republiky.

Účastníci setkání ve svých krátkých vystoupeních vysvětlili své postoje, zdůraznili důležitost nadcházejících říjnových voleb do Sněmovny, zároveň zaznělo, že by bylo dobré, aby k urnám přišlo co nejvíc lidí, zvláště z mladší generace.

Hlavním hostem pořadatelů byl Leo Steiner, známý z kauzy zneužívání evropských dotací ROP Severozápad, kde figuroval jako hlavní svědek obžaloby. Podobná demonstrace na Mírovém náměstí v Ústí se konala na konci dubna letošního roku.