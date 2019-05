Spolek Milion chvilek pro demokracii zorganizoval demonstrace na dalších 240 místech po celé republice. „Počty nespokojených týden co týden rostou. Přijďte také 4. června v 18.30 hodin na demonstraci do Prahy. Je čas vystavit premiérovi účet,“ uvedl organizátor ústeckého protestu, zastupitel Karel Karika (PRO!Ústí).

Slovní potyčku na začátku demonstrace uklidňoval vedoucí ústeckých policistů Vladimír Danyluk. Jeden z kolemjdoucích prošel kolem demonstrantů s pokřikem „Ať žije Babiš“. „Opravdu vám přijde normální, že nám vládne StBák?“ reagoval na něj protestující muž. „Pánové, tady to je ohlášené shromáždění. V klidu, bez problémů, bylo by to zbytečné,“ reagoval Danyluk.

Během demonstrace lidé připomněli příčinu protestů, a to demisi ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). Ten odchod z vlády oznámil pouze den poté, co vyšetřovatelé podali návrh obžalovat premiéra Babiše a další aktéry včetně jeho ženy v kauze Čapí hnízdo. Novou ministryní se následně stala poradkyně prezidenta Miloše Zemana Marie Benešová, která například právně zastupovala bývalou hejtmanku Janu Vaňhovou jako poškozenou po vraždě jejího partnera, podnikatele Romana Housky. Vaňhovou Benešová jako advokátka hájila i v kauze údajných manipulací s evropskými dotacemi v ROP Severozápad.