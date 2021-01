Zdroj: Deník/Janni VorlíčekAndrea Macková

44 let, expedientka, Brná



Nelíbí se mi zchátralé domy a zanedbaná cyklostezka z Brné do Litoměřic, kterou narušují kořeny stromů a nedá se tak po ní jezdit. Našemu obvodu chybí nákupní centrum, které by občanům nabídlo kvalitní služby. Vedení střekovského obvodu by mělo zvolit starostu, který by vše uchopil do pevných rukou, aby se to zlepšilo. Politici by se měli umět dohodnout a ne si házet klacky pod nohy.