Ale ani letos podle starosty Jiřího Beneše zvelebování obce neustalo. „Nyní například stavíme nové chodníky a autobusové zastávky v Chuderově. Potom uplynulý rok pro nás byl v údržbě zeleně pomocí vlastních zaměstnanců premiérový. Zároveň bylo potřeba doladit organizaci prováděných sečí trávy, aby byla co nejefektivnější a lidem nezpůsobovala žádné zbytečné problémy. Do toho je potřeba započíst i pořízení nové techniky na údržbu zeleně. Doufám, že letos už ji budeme provádět s větší efektivitou,“ přiblížil.

K dalším novinkám patří, že v Chuderově nyní dokončují nový územní plán, který už nepočítá s dalším rozšiřováním zastavitelného území do volné krajiny. Stavební rozvoj jde prostě do finále a další masivní rozšiřování do krajiny se konat nebude.

Chuderov zvelebují dobrovolníci a stěhuje se sem velké množství nových lidí

„Jednak je to z důvodu nedostačující kapacity technické a dopravní infrastruktury, kterou musíme pro další rozvoj obce posílit a dobudovat. Dalším důvodem, stejně důležitým, je ochrana našeho životního prostředí. Je tu nádherně a opravdu by nebylo dobré ty nejhezčí kouty kolem obce zastavět,“ poznamenal starosta Beneš.

Zdroj: DeníkPodobně obecní areál někdejšího sídla civilní obrany v Radešíně už lidé využívají z nějakých osmdesáti procent. „Bohužel, dotaci na revitalizaci hlavní budovy nám nedali, proto údržbu a postupnou rekonstrukci provádíme z vlastních finančních prostředků,“ povzdechla si místostarostka Lenka Pirklová.

Areál obsahuje bývalou školu, zde se nachází multifunkční místnost, kde lidé cvičí nebo zasedá zastupitelstvo. V prvním patře mají zázemí hasiči a část podkroví radnice pronajímá muzikantům. Ve vedlejší budově se nacházejí garáže, kde skladují obecní techniku, je tu obecní dílna, kde techniku udržují a mohou používat veškeré nářadí. Čtvrtou garáž opět radnice pronajímá. Trénují tu i malí hasiči, dobrovolníci z okolí připravují komunitní sad a tak dále.

Unikátní protiatomový kryt v Radešíně se blíží otevření. Hotovo má být do léta

K tomu nejzajímavějšímu patří protiatomový kryt štábu civilní obrany, který se zachoval v téměř původním stavu. Na jeho otevření pracují dobrovolníci vedení Dariem Hingarem. Po dokončení opravy a rekonstrukce by měl kryt jako unikátní památka návštěvníkům nabídnout sondu do 60. a 70. let minulého století. Doplnit by ji měly expozice civilní obrany i dalších dobových reálií.

Kryt měl zároveň propojení na pozorovatelnu nad Radešínem. Nacházely se tu sklady civilní obrany, další komunistický režim vybudoval v širokém okolí od Chuderova po Vlastislav a jinde. „Řekl bych, že disponoval i přímou linkou k sovětským vojákům, jelikož jsem našel spojovací kabel s nápisem Javor, což bylo krycí označení pro objekt s jadernou municí, který tu okupační jednotky vybudovaly u Bíliny,“ dodal Hingar.