V anketě se zdejší lidé zmiňovali o potřebě vyspravit obecní cesty a silnice, kde to vázne, kolik do toho můžete investovat?

Část obecního rozpočtu putuje na investice, včetně obnovy a opravy obecních cest. Bohužel, ty peníze v rozpočtu jsou tak malé, že nelze počítat s nějakou větší rekonstrukcí. Musíme hledat dotace, což bývá velice problematické. Ani si nevzpomínám, kdy jsme se žádostí na opravu obecních cest uspěli. Opravili jsme nějaké cesty, ale mimo zastavěné území. Stát, respektive pozemkový úřad prováděl pozemkové úpravy. V jejich rámci tu prováděli rekonstrukce obecních cest, ale ty pro nás nejsou důležité, právě protože nejsou v zastavěném území. Sice je to také dobře, ale stále nás trápí obecní cesty uvnitř obce. Tam je problém dotaci získat, nejsou nárokové.

Zdroj: DeníkMáme složitou covidovou dobu, o kolik přijdete letos peněz v rozpočtu?

Teď to nedokážu odhadnout, ale určitě, když mrkneme do účetnictví, tak se bavíme o zhruba patnácti, dvaceti procentech rozpočtového určení daní. Což pro naši obec představuje skutečně významnou částku. To jsou ty investice. Už deset procent by bylo hodně.



Všiml jsem si, že tu máte rybníček, nevypadalo to tam hezky. Zdejší prostředí dost hyzdí, co s tím budete dělat?

Pracujeme na tom, v současné době administrujeme žádost o dataci, na revitalizaci tohoto rybníčku. Máme projektovou dokumentaci, dokončujeme ji, začíná územní řízení, abychom měli vše připravené a mohli jsme o dotaci požádat. Pravděpodobně na ministerstvu životního prostředí ze SFŽP. Věříme, že to dobře dopadne a úspěšně ji vysoutěžíme. Když to dobře dopadne, tak se tahle vodní plocha určitě zlepší.



Kolik to bude stát?

Tak zatím nemáme přesný výkaz – výměr, oficiální odhad ještě není, ale přijde to na zhruba tři, čtyři miliony. Odhadem.

Hned vedle vám stojí docela hezký domeček, prý je to čistička odpadních vod. Jak se vám podařilo do vilky schovat čističku, jinde jsem to neviděl?

Malečov je celý odkanalizovaný a centrální čistírnu máme třicet let, takže nepostačovala. Starou čističku jsme už potřebovali zbořit, nevyhovovala kapacitou, ani technologií. Udělali jsme výběrové řízení, vyhrála firma Provod. Ta s tím má velké zkušenosti. Vypracovala nám nádherný projekt i technologicky zdatný a uvedli jsme to do života. Samozřejmě jsme žádali o dotaci na ministerstvu zemědělství, to se povedlo, část zaplatil Ústecký kraj.



Prý je svým způsobem unikátní…

… ano, už jste se toho dotkl, je to tím vzhledem a technologií, která je na špičkové úrovni. Vypadá prostě moc hezky. Vznikla o ní celá řada diplomových prací. Chodí sem i jiní starostové na exkurzi, kteří chtějí podobnou postavit. Ptají se, jak fungují a podobně.



Nedaleko stojí hasičská zbrojnice, jinde bývají obecní pýchou, jak je to u vás?

Naši hasiči jsou velmi aktivní. Šikovní kluci, pracovití a obci velmi významně pomáhají. Vybavení jsou hasičskou Tatrou 148 z osmdesátých let, takový veterán. Získali jsme ovšem dotaci na rekonstrukci, repasování a generálku. Takže na to, jak je stará, funguje nyní skvěle. Také jsme obdrželi dotaci na dodávku, tak jsme jejich vozový park rozšířili.



Všiml jsem si, že na zahradě školy stojí velký altán, k čemu slouží?

Ten slouží jako přírodní, venkovní třída. Když je dobré počasí, mají tam školáci výuku. Samozřejmě i pro družinu, mimoškolní výuku a podobně.

Mimochodem, pamatuji si jako školu jinou budovu. Ta ale zmizela, jak to?

Tu starou budovu školy už jsme nemohly rekonstruovat, v jakém byla stavu. Hlavně ji postavili ze špatných materiálů, třeba z azbestu. Tak jsme postavili novou školu.



Co to sídliště, půlka baráků je stará, druhá půlka není hotová, jak nákladné pro obec je oprava bytovek?

Nijak, patří to společenství vlastníků. Ovšem pomáháme jim s přípravou žádostí o dotace, například na zateplení. To, že mají bytovky nový kabát, není zásluha obce.



Na závěr, jak to vypadá nemovitostmi, o bydlení je tu docela zájem, máte volné stavební parcely?

Poptávka po stavebních parcelách v Malečově je opravdu vysoká, ale nabídka malá. Obec vlastní opravdu minimum stavebních pozemků. Samozřejmě, v blízké budoucnosti lze udělat změnu územního plánu, tímto způsobem lze generovat stavební pozemky, ale většinou to budou plochy soukromé.