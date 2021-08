Co za toto volební období máte nového v obci Stebno a jejích částech?

Zaměřili jsme se na zkvalitnění života místních obyvatel a návštěvníků. Mimo jiné jsme opravili zdi místního hřbitova a vybudovali cestu uvnitř. Nadále máme bezúplatný svoz komunálního odpadu v režii obce pro všechny obyvatele. Průběžně provádíme údržbu zeleně a nemovitostí v majetku obce, jako kapličky, bytového fondu a dalších. Aktivní je naše jednotka sboru dobrovolných hasičů a kroužek Mladý hasič, kteří dosahují velmi dobrých výsledků v soutěžích a ostrých zákrocích. Zároveň se podařilo udržet provoz prodejny a hospody. Taky máme nové autobusové zastávky. Výměnili jsme výbojková svítidla veřejného osvětlení za úsporné LED ve všech částech obce, kromě Stebna samotného, což přineslo značné úspory elektrické energie. Za státní dotace vyrostla nová dětská hřiště ve Stebně a Chvalově. U Skaly nové parkoviště.

Zdroj: DeníkCo se Vám povedlo nejvíce a co je naopak největší problém?

Co se podařilo, už jsem říkal. V nejbližší době s pomocí dotací dodáme nové auto našim hasičům. Co nás nejvíce trápí, že investor a vlastník už třetím rokem odsouvá výměnu kabelů u rozvodů elektrické energie ve Stebně, na kterou máme navázanou výstavbu nového úsporného veřejného osvětlení v obci.

Jak to u vás vypadalo během pandemie, kolik lidí marodilo, kolik peněz jste museli škrtnout kvůli sníženým daním a jaké další následky to mělo a má?

V období pandemie byl patrný zvýšený pohyb turistů, kteří zjistili, že jsou také krásné turistické cíle jako Stebno s okolím a to nedaleko od Ústí nad Labem. V tomto období jsme například prováděli pravidelnou desinfekci dětských hřišť, zastávek a provozních místností, dělali to naši dobrovolní hasiči. Jinak dopad pandemie byl na činnost obce minimální. Počet nemocných jsme jako obec neregistrovali, dosahoval pouze několik desítek. Snížení daňových výnosů na nás dopadlo minimálně a nemuseli jsme provádět podstatnější úpravy obecního financování.

Co připravujete aktuálně nového, co kanalizace, která bývá problém v obcích, co silnice?

V následujícím období bude obec zpracovávat svůj plán strategického rozvoje na další období, aby budoucí zastupitelstvo, jak se říká, mělo z čeho vařit. Dále máme projektově připravenou velkou rekonstrukci kulturního domu ve Stebně, ta je ovšem podmíněna vypsáním státních dotací, neboť to bude finančně velmi náročná akce. Co se týká odkanalizování obce i s jejími částmi, dosud o tom neuvažujeme kvůli členitosti obvodu a tím i značné finanční náročnosti přesahující možnosti obecního rozpočtu. Silnice v obci jsou ve správě SÚS a jsou celkem v dobrém stavu.

Když mluvíte o dotacích, jak se vám daří získávat?

Zastupitelstvo sleduje vypisované dotační programy a vyhodnocuje možnosti jejich využití. Lze říci, že naše žádosti v tomto volebním období dopadly dobře. Jednak dotace na výstavbu dětských hřišť z Ministerstva pro místní rozvoj a poté, jak už jsem říkal, dotace na nákup auta pro hasiče z ministerstva vnitra a Ústeckého kraje.

Blíží se další komunální volby, jak se na ně připravujete?

Na příští volby do zastupitelstva se zatím nijak nepřipravujeme, snažíme se spíš přenechat budoucímu zastupitelstvu co nejméně restů.