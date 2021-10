Napište nám svůj názor do komentářů na facebook, nebo na e-mail bohumil.vorlicek@denik.cz . Můžete přidat také otázky pro vedení obvodu, do kterého čtvrť spadá, na které se chce reportér obrátit.

Jak se vám tu žije, co vás trápí nebo naopak, čím se vaše čtvrť může pochlubit?

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Ústecka. Poznávejte s námi místní obyvatele a nahlédněte do životů jejich obcí. Další díl právě připravujeme!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.