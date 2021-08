Jaroslava Růžičková.Zdroj: Deník/Janni VorlíčekJaroslava Růžičková

69 let, mzdová účetní

Nežije se tu špatně, ale to víte, je to z ruky. Když nemáte auto, tak je to náročné. Mám tu staré rodiče a musím pro ně na návštěvu doktora sjednávat oporu, sanitku. Máme hezké okolí na procházky, lidi jsou jako všude jinde. Kanalizace nám chybí, ale je to drahé, a také mám špatný signál na mobil, kolikrát musíme před dům.