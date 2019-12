Telátko, pštros Kevin Druhý, ovce. Minizoo v předlické Kolonii má od května tohoto roku nové přírůstky. Zachránil je mladý milovník zvířat Adam Matouš. Díky medializaci v Ústeckém deníku získal pro své mazlíčky víc prostoru i pomoci od dobrých lidí.

Jeho příběh pronikl díky Deníku na veřejnost před zhruba dvěma lety, kdy musel čelit útokům surovců. Ti mu tehdy vybili desítky zvířecích kamarádů. Kachny, ovce, včetně prvního pštrosa, který mu umíral v náruči celou noc.

Ačkoli v květnu zrovna maturoval, na svou minizoo a ani na své příznivce Adam Matouš nezapomínal. Na svůj profil pravidelně vkládá fotografie přírůstků a fanoušci to kvitují s povděkem. „Ozvala se mi starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová, sama má zvířata velmi ráda. Pomohla mi najít pastvinu, přivedla další lidi, kteří mi nosí krmivo a zbytky jídla. Za to všem patří velký dík,“ vylíčil.

Mladík plánuje založit spolek a transparentní účet v bance, aby mohl financovat vysněnou záchrannou stanici pro opuštěná a handicapovaná zvířata.

„Záchranná stanice pro zvířata je dobrý plán. Myslím, že by se na to dala sehnat i nějaká dotace, na to má ale ještě čas, než dodělá školu. Zatím mám radost, že městský obvod souhlasil, aby mu jeden z našich nájemců mohl pronajímat část pozemku jako pastvinu,“ přiblížila starostka Štrymplová. Nájemce totiž musí louku ze zákona sekat, ale není to pro něj jednoduché. Spásání trávy mu velmi pomáhá.

Netradiční průvod

Místní lidé si ještě pamatují, jak Adama na procházkách doprovázel zástup složený z psa, trpasličího prasátka, kachen a dalších zvířat.

Dnes už je všechny najednou vodit mimo ohradu nemůže. Je jich opravdu hodně a některá by ani chodit či létat nemohla. Stará se totiž i o dvě ptáčata, která vypadla z hnízda. Telátko zachránil od nepodařeného chovatele.

Pštros Kevin Druhý, ač stále ptáče, ho už přerostl. Dokonce ani škodné lišce nechce ublížit. Jen ji odchytí a odveze jinam do lesa. „Má talent od Boha. Nikoho jiného, kdo by měl tolik trpělivosti s němou tváří, jsem nepotkal. Já bych straku vycvičit nedokázal,“ dodal obyvatel předlické „Kolonky“ Josef Urban.