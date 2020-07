Informoval o tom ústecký magistrát s tím, že pronájem je domluvený na příštích deset let. Objekt potřebuje jen drobnější úpravy. „Sloužit bude hlavně jako sklad, do kterého se přestěhují například i věci uskladněné roky v tělocvičně svádovské základní školy,“ uvedl úřad na svém webu.

V budoucnu by se mohla do bývalé rozvodny podívat i veřejnost. Muzeum by tam rádo představilo další část svých rozsáhlých sbírek.