"Levý paroh shodil Max v sobotu odpoledne, pravý až následující den v 9.34 ráno při pravidelném krmení, kdy parohem zavadil o ohradu a ten mu odpadl," uvedla ústecká zoo na své facebookové stránce.

Shozené paroží má pět výsad, čili Max byl pravidelný desaterák. Levý paroh měřil 110 cm a vážil 3,55 kg, pravý paroh 109 cm s vahou 3,5 kg. Celková hmotnost obou byla tedy 7,05 kg.

"Prvenství v nejtěžším paroží v historii naší zoo si dosud držel tehdy devítiletý samec Timur s celkovou hmotností 5,3 kg, ale Max ho předčil," slaví nový rekord v zoo.

Desaterák Max shodil v ústecké zoo paroží vážící přes 7 kilogramů.Zdroj: Zoo Ústí n. L./Pavel Král

Hmotnost parohů Maxe odpovídá hmotnosti parohů zvířat žijících ve volné přírodě. Protože je Max teprve 7letý, zoo předpokládá, že příští rok tento rekord ještě překoná.

Jak vysvětlil mluvčí zoo Matěj Kynšt, paroží s největší pravděpodobností zůstane v zahradě. „Nemáme v plánu ho zatím předat do muzea a ani prodávat. Tím, že to bylo největší paroží, je unikátní, a tak jej uložíme do trezoru. V budoucnosti ho můžeme využívat třeba k výukovým neboli edukačním programům, nebo jako exponát,“ dodal.