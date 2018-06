Desítky lidí z ubytoven ještě stále nemají náhradní bydlení

Ústí nad Labem - Kvůli zavírání ubytoven proběhla v Ústí už druhá demonstrace. Spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování město odmítlo.

Dezider Čonka ze střekovské ubytovny Modrá poslední dny špatně spí. Blíží se totiž 30. červen, den, kdy se bude muset vystěhovat ze svého stávajícího domova. Provozovatelka ubytovny totiž dala výpověď z nájmu majiteli budovy a Čonka stejně jako desítky dalších lidí ještě nenašel nové bydlení.

„Volal jsem pronajímatelům po celém městě. Ptali se mě, jestli jsem cikán. Když jsem řekl, že ano, položili telefon,“ řekl Čonka, který se ve středu odpoledne zúčastnil demonstrace před ústeckým magistrátem.

„Rasismus je v celém městě. Chtěla jsem do práce a dali přednost dvěma bílým. A co se týká bydlení, jeden chlap mi nabízel zdemolovaný byt v Krásném Březně 4+1. Chtěl 20 tisíc kauci plus 10 tisíc nájem. Tak co mám dělat, to nás dají do chlíva?“ rozčílila se starší žena.

Kolem transparentu „Na ulici nepůjdeme“ se sešla asi dvacítka lidí, převážně matek s dětmi.

Větší štěstí mají v druhé končící ubytovně v centru města, kde žije 41 dospělých a 36 dětí. Místostarosta Karel Karika (PRO!Ústí) nájemníkům ve spolupráci s obvodními sociálními pracovnicemi nové bydlení pomohl najít.

„Šest bytů je ještě v jednání. Lidé nepůjdou bydlet jen do Ústí, ale i do okolních měst. Jednu rodinu například stěhuji do jižních Čech,“ uvedl Karika s tím, že obvod má zájem ubytovnu s rozlehlou zahradou odkoupit. Cena by se mohla pohybovat kolem 5 milionů korun. „Centrální obvod se k situaci postavil správně, sehnal lidem důstojné bydlení s normální cenou,“ řekl Miroslav Brož ze sdružení Konexe, který demonstraci organizoval.

Na Střekově naopak trvají na tom, že město nemá povinnost zajišťovat komukoli náhradní ubytování. „Podle našich informací má z celkem 230 obyvatel obou ubytoven zajištěno nové bydlení už asi 160. Pevně věříme, že ubytování se podaří získat i zbývajícím ubytovaným, i těm je ze strany města poskytována průběžná pomoc,“ uvedl v prohlášení radní Jiří Železný (Za lepší Střekov).

To potvrzuje i vedení magistrátu, které začátkem týdne přijela podpořit ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. „Přesvědčila jsem se, že se situace řeší,“ prohlásila Němcová.

„Kdo bydlení hledá, na ulici nemusí. O tom, že pomoci chceme, svědčí také množství lidí, kteří se zapojili do koordinace ubytování,“ uvedla primátorka města Věra Nechybová (UFO).

Téma ubytoven krystalizuje do debat o sociálně vyloučených lokalitách. Zastupitelé Ústí na svém včerejším zasedání například odmítli podat přihlášku do Agentury pro sociální začleňování, která pomáhá městům při mapování problémů v těchto místech.

Jak uvedl krajský zástupce agentury Michal Kratochvíl, členství je dobrovolné a město by kromě důležitých analýz získalo například i unikátní přístup do investičních výzev IROPu. Podle zastupitele Pavla Dlouhého (ČSSD) byla ale zkušenost s agenturou v minulosti špatná.

„Jednou za čtvrt roku sem přijela paní z Prahy, po dvou letech nám předložili analýzu a doporučili nám, abychom udělali další analýzu a postavili za 25 milionů barák s komunitním centrem. Jděte někam,” nebral si servítky Dlouhý.