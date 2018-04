Desítky pochybení. Veřejné zakázky Střekova vyšetřuje policie

Ústí nad Labem - Zastupitel Střekova si přečetl výsledky kontroly. Šel pak rovnou na policii.

Zastupitel Střekova Viktor Malinkovič (KSČM).Foto: Deník/Kristián Šujan

Střekovský městský úřad čelí trestnímu oznámení. Podal ho střekovský zastupitel Viktor Malinkovič (KSČM) poté, co si vyžádal protokol o mimořádné kontrole veřejných zakázek malého rozsahu na úřadu městského obvodu.

Zastupitele zaskočilo, že prakticky na každé straně protokolu kontroloři píšou o nějakém pochybení při administraci zakázek. „Chci tuto otázku otevřít na zasedání zastupitelstva. Po pročtení mě napadlo, že jestli to byl kontrolovaný vzorek tří zakázek, jak pak vypadá celek. Ale to už je na policii,“ řekl Malinkovič.

Informaci potvrdila i ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. „Trestní oznámení jsme přijali a nyní se jím zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Ústí nad Labem,“ uvedla.

Střekovská starostka Eva Outlá (PRO! Ústí) ještě o podaném oznámení nevěděla. „Dozvídám se to od vás. Považuji to za prostředek politického boje, jak znepříjemnit práci zastupitelům. Co se práce úředníků týká, nechci to komentovat. Je to na posouzení nezávislým orgánem,“ sdělila.

Kontrolu provedli úředníci oddělení kontroly ústeckého magistrátu loni v červnu. Zajímali se o zakázky na právní služby, opravu oken budovy městského úřadu a opravu kanceláří s chodbou v domě v ulici Žukovova.

Pochybení objevili desítky, a to zejména administrativního charakteru: v objednávkách, práci výběrové komise a jejím složení i ve způsobu oznamování zakázek. Poukazují například na to, že objednávku na opravu kanceláří úřad datoval 15. březnem loňského roku. Tedy o den dříve, než vůbec zasedla komise a jednala o doručených nabídkách.

Jinde zase kontroloři poukazují na objednávku víceprací vystavenou zhruba dva týdny poté, co si úřad převzal dokončenou zakázku bez vad a nedodělků. Podobně střekovská radnice přidělila zakázku na opravu oken firmě Morales, která v referencích uvádí provedené práce z let 2012 a 2013, kdy ještě neexistovala. V obchodním rejstříku má registraci až dva roky poté.

„Na to je opravdu velice jednoduché vysvětlení. V té době jsem to neprováděl jako společnost s ručením omezením, ale jako pouhý živnostník,“ poznamenal šéf společnosti Aleš Morvay.

Další z desítek výtek je upozornění, že obvodní úřad jako zadavatel musí kvalifikovaným odhadem stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

„Z předložených dokumentů nelze ověřit, zda stanovil k okamžiku zadání předpokládanou hodnotu zakázky. Podle písemného prohlášení odpovědné pracovnice dokument (…) neexistuje,“ píšou kontroloři vedení úřednicí magistrátu Ivanou Černou.

Zasedání zastupitelstva, kde chce Viktor Malinkovič dostat odpovědi, je ve čtvrtek odpoledne.