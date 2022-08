Šanci dostali i školáci, vyhlášeny byly kategorie pro závodní do osmi, jedenácti a čtrnácti let. Velikánskou pochvalu za vytrvalost a odvahu zasluhují všichni, ale nejvíc pozornosti na sebe strhávala houževnatá Maya Losová z SKP Sever Ústí nad Labem a Ondra Hoffman z Nové Vsi. Ve 12:45 došlo na start dospěláků v kategoriích LONG (1,5 - 33,6 - 8,4), následoval závod MIDDLE (0,5 - 28,3 - 5,6) a SHORT (O,25 - 12,7 - 2,8). Několik borců vyzkoušelo kvadriatlon a štafety. Louka se po chvilce proměnila v bažinu, výběh od vody do strmého kopce obsadili dokumentaristé, fotky v bahně jsou vždycky zajímavé.

Neúnavný komentátor David Cihlář znal osobně snad všechny závodníky, diváky upozorňoval na známá jména, rekordmany, specialisty. Když se v depu objevilo dvojkolo, hned odtajnil svéráznou posádku. Marek Peterka řidič,vodič, nápověda. Nevidomý Ondra Zmeškal trpělivý polikač kilometrů, spisovatel, vypravěč. Tahle odvážná dvojka pokořila i slavnou Tour de France.

Celé odpoledne dobíhali do cílové rovinky promáčení, zablácení, unavení, ale nesmírně šťastní sportovci, aby svým rodinným příslušníkům a kamarádům popisovali zážitky ze závodu. "Voda byla teplá, výběh k depu kluzký, po dvou hodinách nikdo nepřečetl startovní číslo. Několikrát jsem upadl, ale kolo vydrželo. Ještě, že nám hasiči pomáhali s očistou. Před jejich cisternou byla za chvilku solidní fronta. Moc se mi líbí medaile, na krk mi ji pověsila malinkatá holčička," svěřoval se zablácený muž.

"Podobnou akci dělám u nás v Kraslicch, proto jsem rád přijal pozvání na Miladu. Počasí mi vyhovovalo, určitě to bylo lepší, než úporné vedro. Přiznám se bez nápovědy Cihláře, triatlonů jsem absolvoval opravdu hodně, v hlavě to nenosím, snad 200. Tohle byla hezká akce, bylo tu hodně lidí, co znám. Ústí dobře znám. Tancoval jsem u Geberta, Thiele mne trénoval v bazénu. Dříve jsem dělal moderní pětiboj, oblékal jsem reprezentační dres, byl jsem na ME a MS. Čtyřletá dcera Ema předávala medaile, dvanáctiletý syn Šimon dal krátký triatlon. Letos jsem si naplánoval tři velké akce, jedna mne ještě čeká. Za čtrnáct dní pojedu do Sokolova na horská kola, chci tam vytvořit rekord za 12 hodin, držte mi palce," svěřoval se Jakub Merle. Na triku měl sedmičku, časomíra vydala neuvěřitelný záznam - 05:25:10.