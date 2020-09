Oblíbená stavebnice Lego bude v centru pozornosti od čtvrtka 10. do soboty 12. září v Ústí nad Labem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Tamní Církev bratrská zve všechny děti na akci Legoprojekt 2020 do svého sborového domu v ulici V Zahrádkách. „Stavíme z 440 tisíc kostiček na ploše 8 x 3,5 metru podle návodu i fantazie městečko, ve kterém je všechno, co chceme a co se nám líbí,“ lákají pořadatelé.