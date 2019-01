Ústí nad Labem - Na ZŠ Mírová běží velký sběr plastových víček. Děti je smění za peníze na nový vozík pro spolužačku. Přidat se může každý.

Peníze na nový vozík pro Hanku (na snímku s Petrem Bilyjem) se snaží získat sběrem plastových víček děti na ZŠ Mírová. | Foto: DENÍK/Vít Lukáš

Neobvyklý dárek pod stromeček se rozhodly děti ze ZŠ Mírová nadělit spolužačce Hance Sýkorové. Přispějí jí na invalidní vozík. Pomáhají jim i děti ze ZŠ Stříbrnická. A přidat se k nim může kdokoli.

Z vozíku vyrostla

Hanka bydlí jen s maminkou. V jejich silách není doplatit potřebných zhruba pětadvacet tisíc korun na nový invalidní vozík, který Hanka potřebuje, protože z toho stávajícího vyrostla. „Polovinu jim uhradí pojišťovna a s tou druhou jim chceme pomoci. Ve škole organizujeme sběry, a tak nás napadlo, že uděláme konkrétní pro Hanku," vysvětluje třídní učitelka Hana Groulíková.

Sbírat plastová víčka začaly děti 1. listopadu. A nezahálejí. Už mají zhruba čtvrt tuny víček. Čím jich bude více, tím více peněz získají na pomoc Hance. Za jeden kilogram víček od PET lahví lze například v závodech na zpracování plastů získat šest až devět korun.

Třeba Hančin spolužák František Bilyj už donesl tři plné velké tašky. „Známe se s Hankou od druhé třídy. Do sběru se zapojila i moje maminka, která víčka sbírá s kolegy z práce," říká František.

Pomoci může kdokoli

Třídní učitelka se obrátila na kolegy z ostatních ústeckých škol. Zareagovali ve Stříbrnické. „Už mají něco nasbíráno, čekají, až bude víček více, pak nám je přivezou," doplňuje učitelka Hana Groulíková. Doufá, že se inspirují i další školy a připojí se k nim. „Jsem opravdu ráda, že mi pomáhají. Nový vozík opravdu potřebuji," říká Hanka Sýkorová.

Pomoci Hance ale může kdokoli. Stačí, když namísto toho, aby víčka vyhodili do koše, je přinesli do ZŠ Mírová. Zájemci najdou sběrné místo hned u vchodu do školy, ještě před dveřmi, které se zamykají. Je tak přístupné každý všední den do pozdního odpoledne.