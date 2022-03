Medvědů a medvídků bylo víc, pouze jeden však vedl rozcvičku na hřišti, aby dětem nebyla zima. "Velkou pochvalu zasluhují všichni. Dva dřevěné mini žebřiňáky jsou plné sladkostí. Koláče, koláčky, bábovky, slané pečivo, rohlíčky, perníčky, buchty, dortíky. Včera večer pekly učitelky, uklízečky, asistentky, vychovatelky, kuchařky. Děti byly moc šikovné, tleskali jim rodiče i lidé za okny v sídlišti," prozradila usměvavá paní Borovičková v medvědím kožichu.

Barevný průvod prošel sídlištěm, zastavil se na několika místech, aby písničkami a říkankami potěšil promrzlé diváky. "Před chvilkou jsem do něčeho šlápl. Je to tady samý bobek. Třeba budu mít dnes štěstí. To abych si koupil nějaký los," smál se mladý tatínek. "Mám tam kluka, nemohl dospat, jak se těšil. Je to hezká akce, nečekal jsem tolik dětí. Skvělé byly učitelky v kostýmech, některé jsem vůbec nepoznal," dodal.