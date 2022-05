Žije zde totiž velká romská komunita a značný počet romských rodin se stará o více než dvě děti. Takový „babyboom“ město musí nějak zohlednit. Ať už co do míst v jeslích a ve školce, nebo ve škole základní. Musí pamatovat na dětská hřiště, sportoviště, bezbariérové přístupy pro kočárky. Ve městě pracují i neziskové organizace, které se práci s dětmi věnují.

V Trmicích neziskové organizace provozují nízkoprahové kluby pro děti a mládež, je tu i multifunkční hřiště. Nejznámější z nich je například Romano Jasnica. „Naše nízkoprahové kluby nabízejí dětem alternativní možnost trávení volného času, stejně jako prostor, podporu a cílenou pomoc. Jedním z kladných dopadů naší činnosti často bývá, že děti a mládež tráví méně času takzvaně na ulici,“ řekl koordinátor Romana Jasnica Martin Cichý.

Organizace v současné době poskytuje sedm registrovaných sociálních služeb. Tři sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní program a odborné poradenství. Vedle toho poskytuje další související aktivity, ať již v centru s předškolními dětmi či dokonce práci se seniory.

Co se potulování dětí po ulici týká, aktuální situaci popsal například inspektor veřejného pořádku Lubomír Fajmon, který je zároveň trmický zastupitel za Sdružení nezávislých pro město. „Dokud jsou dětské party zavřené tam a věnují se programu, který si tam pro ně připravili, tak to jde. To platí i pro multifunkční hřiště. Jakmile se to ale uzavře a skončí aktivity, nemají do čeho píchnout. Potulují se po městě do noci a dělají hluk,“ líčil.

Nejsou to přitom jednotlivci nebo páry, ale velké skupiny dětí reprezentující úzké rodinné vazby nebo přátele, takže hluk je opravdu slyšet. „Co se ničení majetku týká, docela se to vyrovnalo. Ne, že by respektovali, co jim nepatří, spíš se snaží být v místech, kde na ně není vidět, třeba tam, kde jsou různé porosty, to jim vyhovuje,“ pokračoval Fajmon.

Trmice proti shlukování bojují kuriózním, ale osvědčeným způsobem. Nikde nemají víc laviček pohromadě, zároveň mají lavičky pro jednoho, dva lidi. Další lavičky jsou daleko. „I na zastávkách máme lavičku pro jednu osobu. Jak byly ve skupinkách, hned je okupovala ukřičená partička dětí,“ popisoval Fajmon.

V průmyslové zóně Trmice přibudou placená parkovací místa

„Strážníci z městské policie to monitorují. Podařilo se nám partičky vytlačit z hlavní ulice do těch vedlejších, zastrčených, mimo kamerový systém a tam je jezdí kontrolovat strážníci,“ dodal inspektor Fajmon.

Opozice ale upozorňuje, že dětí, které se budou stahovat na ulici, bude přibývat s tím, jak budou vyrůstat. Což podle zastupitele a někdejšího trmického místostarosty Karla Hainze souvisí s nedostatečnou kapacitou multifunkčního hřiště i nízkoprahových klubů.

„Romská komunita se za ty roky rozrostla, a když bude scházet pro děti a mládež vyžití, vrátí se nám to v podobně dětských gangů. Čím budou starší, tím to bude drsnější. Skončí to jako v Bastardech. Musíme se o ně postarat, nabídnout jim monitorované vyžití, které je zároveň bude vychovávat,“ upozornil s tím, že romské rodiny jsou chudé a velké.

Martin Cichý: Práci pro chudé Romy dělám, protože chci pomáhat a Trmice miluji

„Bydlí v malých bytech, a tak tam netráví čas jako my, ale právě ve skupinách na ulici. Prostě kapacitu musíme navýšit, dovybavit základní školu, spolupracovat s organizacemi, které se touto činností zabývají a využít dotace z prevence kriminality,“ dodal.